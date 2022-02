Saigon Expresso: 9 dự án chung cư mới ở TP.HCM sau Tết

Tại TP Thủ Đức có 8 dự án gồm các chung cư MT Eastmark City, Urban Green, Swiss Belresidences Upper East Saigon, The Miyako - Vinhomes Grand Park, Fiato Premier...

Ngày 2/2

Giao thông đông đúc ở trung tâm TP.HCM ngày mùng 1 Tết. Từ trưa đến chiều hôm qua, một số đoạn đường bị kẹt xe do do lượng lớn người dân cùng phương tiện đổ về các chùa, đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Tao Đàn…

Đền Bà Mariamman (quận 1) tạm bỏ yêu cầu tháo giày dép ở lối đi mấy ngày Tết năm nay. Nhân viên đền cho biết do lượng khách quá đông, việc tháo giày dép sẽ gây ùn ứ. Ngoài ra, tấm bảng thông báo đặt giữa lối đi có thể gây bị thương nếu người viếng chùa va vào.

Nhiều người TP.HCM xuất hành du lịch đầu năm. Sáng mùng 1 Tết, 100 du khách đi theo tour của công ty TST Tourist đã khởi hành du xuân. Từ mùng 2-4 Tết, công ty Vietravel tổ chức 4 chuyến bay thuê bao nguyên chuyến đưa gần 1.000 khách từ TP.HCM đến Phú Quốc.

9 dự án chung cư mới ra mắt và mở bán tại TP.HCM sau Tết. Tại TP Thủ Đức có 8 dự án gồm các chung cư MT Eastmark City, Urban Green, Swiss Belresidences Upper East Saigon, The Miyako - Vinhomes Grand Park, Fiato Premier, The 9 Stellars giai đoạn 2, The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 4, The Classia, cùng chung cư Lancaster Legacy (quận 1).

Cư dân nghi ngờ người lạ vào chung cư Masteri An Phú (TP Thủ Đức). Hôm qua, một nữ cư dân ở tầng 30 tháp Sol thấy người đàn ông đi qua đi lại nhìn vào các nhà rồi vào thang máy. Cô này lo ngại vấn đề an ninh do có người báo thang máy tòa nhà không cần thẻ vẫn lên được. Cư dân muốn bộ phận an ninh kiểm tra người ra vào để an tâm hơn vào dịp Tết.

Hàng quán hoạt động xuyên Tết để bù lại năm vướng dịch. Nhiều địa chỉ ẩm thực bán xuyên Tết hoặc rút ngắn thời gian nghỉ để tranh thủ sức mua tốt và bù lại việc đóng cửa quá lâu năm qua. Một số chuỗi F&B áp dụng linh hoạt lịch mở cửa tại từng chi nhánh để phù hợp với mặt bằng và tập khách hàng. Một số đơn vị khác cũng mở cửa sớm hơn mọi năm.

Giá thuê căn hộ dịch vụ giảm 6% trong quý cuối năm ngoái. Giá thuê trung bình toàn thị trường căn hộ dịch vụ đạt hơn 485.000 đồng/m2/tháng, giảm 6% theo năm do tất cả căn hộ hạng A, B và C đều giảm giá thuê để kích cầu thu hút khách sau thời gian dài không có người thuê vì Covid-19.