Saigon Expresso: 800 người nước ngoài tại TP Thủ Đức được tiêm vaccine

Ngày 5/8

Bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung và Trung tâm Cấp cứu 115. Sở yêu cầu các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám hoặc cấp cứu 24/7, hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong. Các cơ sở y tế không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc rRT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 mới tiếp nhận.

Hotline hỗ trợ F0 tại thành phố. Sở Y tế TP.HCM vừa triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Hơn 2.500 bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên sẽ tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn sức khỏe, đánh giá tình hình của F0 để cân nhắc chuyển viện. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người bệnh là: 0939596999.

800 người nước ngoài tại TP Thủ Đức được tiêm chủng. Trong hai ngày 6/8 và 9/8, UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) sẽ thực hiện tiêm chủng cho hơn 800 người nước ngoài thuộc diện ưu tiên trong độ tuổi từ 50 đến 65 đang ở các chung cư như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Gateway, Tropic Garden, Hoàng Anh Gia Lai...

Cấp thẻ nhận diện cho người đi hiến máu. Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ thành phố được giao tham mưu mẫu thẻ nhận diện, cấp cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Công an thành phố cũng được giao tạo điều kiện cho người dân có thẻ được phép di chuyển đến địa điểm hiến máu.

20h hôm nay, đêm nhạc acoustic sẽ được tổ chức tại chung cư Lexington Residence (TP Thủ Đức). Đêm nhạc này nhằm giải toả căng thẳng, ăn mừng 2 tầng của toà nhà LA được gỡ phong toả. Cư dân tham gia buổi tiệc âm nhạc sẽ ra ban công thưởng thức hoặc có thể theo dõi qua phát trực tiếp trên mạng xã hội. Trước đó, cư dân Masteri An Phú, Masteri Thảo Điền cũng tổ chức thành công những đêm nhạc tương tự.

Chủ trương cho người dân tự test nhanh tại nhà. Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đưa ra tại cuộc họp báo về dịch Covid-19 chiều 5/8. Ông Dương Anh Đức cho biết độ chính xác của test nhanh có sai số nên khi cho kết quả âm tính, người dân không được chủ quan. Nếu dương tính, người tự xét nghiệm cũng cần bình tĩnh.

Chung cư cao cấp ở TP.HCM có giá đến 800 triệu/m2. Giá nhà chung cư tại thành phố vẫn tăng dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản quý 2/2021. Dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier (tăng khoảng 7,1%), Opal Riverside (tăng khoảng 6,3%), New City Thủ Thiêm (tăng khoảng 5,2%), Sunview Town (tăng khoảng 5,5%). Dự án One Central Saigon (quận 1) có mức giá bán dự kiến cao kỷ lục, khoảng 650 - 800 triệu đồng/m2.

TP.HCM vận động 12.000 người hiến máu. Trước nguy cơ thiếu máu trầm trọng, UBND thành phố đã có văn bản về việc vận động hiến máu nhân đạo từ ngày 5/8 đến 5/9. Việc này nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu. Thành phố phấn đấu đạt 12.000 người tham gia hiến máu (tương ứng 12.000 túi máu). Việc tổ chức hiến máu nhân đạo phải đảm bảo nguyên tắc an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

22 hành khách bị công an nhắc quay về nơi cư trú. Chiều 5/8, trên xe khách từ TP.HCM về Hà Tĩnh và Nam Định, 22 người được công an quận 12 nhắc quay lại nơi cư trú vì xe không có giấy tờ đúng quy định. Hành khách trên xe cho biết người về Hà Tĩnh đóng 2 triệu đồng, người về Nam Định đóng số tiền cao hơn và được nhà xe hẹn đón tại một điểm cố định tại quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Người dân nhận gạo hỗ trợ tại bưu điện. Nhiều người dân đến các bưu cục để lãnh lương hưu, mua hàng thiết yếu thì bất ngờ vì được phát phiếu, nhận gạo. Cầm những phần gạo trên tay, nhiều người khó khăn ai cũng thấy ấm lòng vì món quà thiết thực.