Saigon Expresso: 70% mẫu nước ở nhà dân TP.HCM không đạt yêu cầu

Ngày 29/4

Cấm một số tuyến đường trung tâm vào sáng 30/4. Một số lộ trình thay đổi để phục vụ tổ chức lễ đón đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 34. Từ 6h đến 12h, tất cả xe bị cấm đi lại trên đường Lê Duẩn đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur. Trong thời gian này, một số đoạn đường cũng hạn chế xe đi lại với sự hướng dẫn điều tiết của CSGT.

Hàng rong, xe máy đỗ bát nháo trên cầu Thủ Thiêm 2 tối đầu thông xe. Hàng trăm người dân đã tập trung trên cầu để chụp ảnh, vui chơi, khiến giao thông khá lộn xộn. Nhiều chủ phương tiện còn dừng, đỗ xe ngay trên cầu. Các xe hàng rong nước uống, cá viên chiên... cũng nhanh chóng có mặt đông đảo, tranh thủ tận dụng cơ hội bán hàng.

70% mẫu nước ở nhà dân TP.HCM không đạt yêu cầu. Qua các đợt kiểm tra nguồn nước, HCDC đánh giá mẫu nước ngầm mà người dân sử dụng không đạt về độ pH, amoni, sắt, vi sinh vật gây bệnh. Chuyên gia khuyến cáo việc dùng nước ngầm hiện không còn an toàn. Đơn vị đã "đau đầu" tìm cách khuyến khích người dân và doanh nghiệp dùng nước máy.

Tân Sơn Nhất giải tỏa 105.000 khách mỗi ngày dịp cao điểm nghỉ lễ. Ngày 29-30/4, dự kiến khoảng 55.000 khách quốc nội đi trong ngày. Đến 3-4/5, khoảng 60.000 khách quốc nội từ các tỉnh trở lại TP.HCM trong ngày. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết dự báo cả nước có mưa lớn trong dịp lễ nên yêu cầu các hãng bay lưu ý có phương án xử lý khi chuyến bay bị chậm, hủy và xử lý đúng quy định, tránh gây bức xúc cho hành khách.

Công an sẽ truy tìm, điều tra hành vi uy hiếp an toàn bay ở Tân Sơn Nhất. Trong 4 tháng đầu năm nay, 17 trường hợp vi phạm an toàn bay xảy ra, gồm các hoạt động chiếu đèn laser, bay flycam, thả bóng bay, thả diều… gần hành lang an toàn bay ở khu vực sân bay.

TP.HCM cảnh báo giả mạo chăm sóc ngành điện. Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số đường dây điện thoại mạo danh chăm sóc khách hàng về điện. Ngành điện khuyến cáo người dân khi có bất cứ thắc mắc về điện thì truy cập vào website chính thức của điện lực TP để có thông tin.

TP.HCM chỉ giải ngân được 8% vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận đây là một tỷ lệ giải ngân rất thấp. Nguyên nhân là TP vừa phục hồi sau dịch nên các hoạt động kinh doanh chưa được kết nối lại hoàn toàn; giá cả nguyên vật liệu, năng lượng tăng đột biến...