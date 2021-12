Saigon Expresso: 4 đoàn tàu tuyến metro số 1 sắp cập cảng TP.HCM

Các đoàn tàu của tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) sẽ lần lượt cập cảng Khánh Hội (quận 4) vào ngày 7 và 8/12.

Ngày 5/12

4 đoàn tàu tuyến metro số 1 cập cảng giữa tuần sau. Các đoàn tàu của tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) sẽ lần lượt cập cảng Khánh Hội (quận 4) vào ngày 7 và 8/12. Tàu khi về tới cảng sẽ được hạ tải và vận chuyển bằng xe siêu trường về depot Long Bình (TP Thủ Đức).

Xe đạp công cộng chạy thử nghiệm. Hàng chục chiếc xe đạp vừa được nhà đầu tư đưa đến trạm trên đường Lê Lợi (quận 1) để vận hành thử nghiệm. Nhiều trạm đậu xe đạp khác đang được gấp rút thi công sơn kẻ ô đỗ, lắp đặt biển báo... để khai trương mô hình này từ ngày 10/12 tới.

Khách hàng của dự án Saigon One Tower phấp phỏng chờ đợi. Sau hàng chục năm đắp mền nằm chết lâm sàng, đến nay dự án Saigon One Tower về tay chủ mới và thi công trở lại, với một cái tên mới là ICF One Saigon. Hàng trăm khách hàng đã mua nhà tại dự án này hơn chục năm qua đang chờ đợi quyền lợi của mình sẽ được giải quyết ra sao khi dự án có chủ mới.

Thư viện miễn phí ngay khu đất “vàng”. Xuất phát từ tình yêu sách và mong muốn vun bồi thói quen đọc cho cộng đồng, anh Huỳnh Kim Thịnh cùng các cộng sự đã thành lập một thư viện phục vụ miễn phí cho mọi người, đặt tại số 6, đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1.



Kho xưởng mỹ phẩm không đủ điều kiện bán ra thị trường. Hôm qua, Đội 1, Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra kho xưởng sản xuất mỹ phẩm rộng khoảng 500 m2 của chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ hóa mỹ phẩm T.L.T. tại quận 12. Chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Khỉ bị xích nuôi trong chung cư. Một con khỉ được cư dân nuôi trong chung cư Mỹ Phúc (quận 8) gần một năm nay vừa được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có thể kéo dài thời gian hoàn thành đến năm 2030. Tuyến metro số 2 đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 79% và dự kiến hoàn thành trong quý I/2022. Tuy nhiên, hiện nay dự án gặp nhiều vướng mắc như chưa được bố trí vốn trung hạn ODA cấp phát 2021 - 2025 do Hiệp định vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) chưa được gia hạn thời gian giải ngân. Thời gian xem xét, thẩm định điều kiện vay lại đối với nguồn vốn bổ sung từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) kéo dài.

Hàng nghìn người dân sống ở những chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn có hơn 480 chung cư không bảo đảm an toàn PCCC. Trong đó, các lỗi cơ bản là không bảo đảm yêu cầu về lối thoát nạn, cửa chống cháy hệ thống PCCC xuống cấp, không có hệ thống PCCC.

Lửa thiêu rụi xưởng gỗ 500 m2 ở TP Thủ Đức. Vụ cháy xảy ra khoảng 17h ngày hôm qua, tại xưởng gỗ trên đường Xa lộ Hà Nội thuộc phường Linh Trung. Đám cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Một số hộ dân sống bên cạnh phải ôm tài sản tháo chạy. Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.