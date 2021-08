Saigon Expresso: 3,5% mẫu test nhanh dương tính, tiếp tục đẩy tiến độ

Trong 3 ngày qua, TP.HCM đã test nhanh khoảng 1 triệu mẫu, phát hiện khoảng 3,5% mẫu dương tính. Thành phố sẽ tiếp tục test nhanh để đạt chỉ tiêu và triển khai test đợt 2.

Ngày 27/8

Đơn hàng “đi chợ hộ” liên tục quá tải. Dù các lực lượng phụ trách "đi chợ hộ" giúp người dân đã tăng cường thời gian làm việc để xử lý đơn hàng nhưng việc mua bán liên tục bị gián đoạn. Không chỉ người dân mà phía siêu thị cũng cho biết hiện nay gặp khó khăn trong việc cung ứng thực phẩm.

Cấp thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 cho F0 cách ly tại nhà. Từ hôm nay, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ cấp thuốc Molnupiravir kháng virus Covid-19 điều trị cho F0 cách ly tại nhà. Hiện thành phố đã nhận được 16.000 liều, tương đương với 320.000 viên Molnupiravir. Loại thuốc này giúp giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong.

Khoảng 3,5% mẫu dương tính trong 3 ngày qua. Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam, trong 3 ngày đầu thực hiện xét nghiệm diện rộng, thành phố test nhanh khoảng 1 triệu mẫu. Mặc dù con số này chưa đạt chỉ tiêu 2 triệu mẫu test nhanh theo kế hoạch nhưng các quận huyện đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Qua đánh giá của các nhà dịch tễ thì trung bình 3 ngày qua phát hiện khoảng 3,5% mẫu dương tính. Những ngày tới, TP sẽ tiếp tục test nhanh để đạt chỉ tiêu và triển khai test nhanh đợt 2.

Không cấp giấy đi đường cho tổ chức chở suất ăn, chở oxy không có giấy tờ phù hợp. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, nhận định trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, các tổ chức thiện nguyện nhỏ lẻ tự di chuyển sẽ khó kiểm soát và không đảm bảo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó". Do đó, Công an TP.HCM không thể cấp giấy đi đường cho nhóm đối tượng này. Các tổ chức thiện nguyện nên có sự tập trung lại theo tổ chức hoặc chuyển về tổ công tác đặc biệt để đưa đến các nơi có nhu cầu.

Bổ sung một số loại thuốc mới điều trị F0. Trong hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà, Sở Y tế TP.HCM bổ sung 3 gói thuốc mới (dành cho người trên 18 tuổi) và phân loại cụ thể hơn. Gói A là những thuốc thông dụng gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng. Gói B là những thuốc sử dụng hạn chế trong một số tình huống đặc biệt bao gồm kháng viêm và kháng đông. Gói C là thuốc kháng virus, được kiểm soát đặc biệt.

Hộ khó khăn ở TP.HCM được hỗ trợ 1,5 triệu. Theo quy định mới, những hộ đã nhận gói quà an sinh 300.000 đồng sẽ nhận tiếp 1,2 triệu đồng tiền mặt. Riêng hộ chưa nhận gói an sinh thì nhận nguyên tiền mặt 1,5 triệu đồng, việc hỗ trợ phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8.

Di dời 2.000 người ở vùng nguy cơ cao. Khoảng 2.000 người ở các khu trọ nhiều ca nhiễm được quận Bình Thạnh đưa về sống tạm tại các khách sạn, chung cư, trường học nhằm tránh lây lan Covid-19. Toàn bộ người dân phải xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi chuyển đến. Bình Thạnh là quận đầu tiên ở thành phố thực hiện di dời những người dân ra khỏi vùng có F0.

TP.HCM có thể nhận một triệu liều vaccine nửa đầu tháng 9. Thông tin trên được đề cập trong báo cáo kết nối nhập khẩu nguồn vaccine từ đối tác Mỹ cho TP.HCM của Sở Ngoại vụ TP.HCM vừa gửi UBND TP. Sở Ngoại vụ cho hay, phía Mỹ đang tập trung ưu tiên xử lý vaccine Pfizer và Moderna. Nếu các bên thúc đẩy hợp đồng sớm, đầu tháng 9, mỗi tuần TP.HCM có thể nhận 500.000 liều vaccine Pfizer và Moderna, sau đó tăng dần với tổng cộng 10-12 triệu liều vào tháng 12.