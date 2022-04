Saigon Exporesso: Người dân nên hạn chế ra đường lúc 11h

Theo dự báo, thời tiết TP.HCM ngày 10/4 có nắng đẹp, không mưa, khá thuận lợi cho người dân đi chơi nghỉ lễ. Lượng tia UV cao nhất ở mức 11 lúc 11h.

Ngày 10/4

Dự báo ngày nghỉ lễ thứ hai trời đẹp, không có mưa. Buổi sáng ít mây, nhiều nắng. Nhiệt độ buổi sáng dao động 26-33 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 11 lúc 11h. Buổi chiều trời có nắng từng đợt. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 30-34 độ C. Buổi tối và đêm ít mây. Nhiệt độ trong khoảng 27-29 độ C.

77,58% phụ huynh tại TP.HCM đồng ý tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi 5-12. Cụ thể, số phụ huynh có con 5 tuổi đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ đạt 60,76%. Con số này ở phụ huynh có con đang học tiểu học đạt 74,18% và phụ huynh có con đang học lớp 6 đạt 88,32%.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế phát hiện sớm và chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ. Theo đó, khi tiếp nhận bệnh nhân đến khám thì phải hỏi kỹ tiền sử tiêm vaccine Covid-19, tư vấn và tiêm cho bệnh nhân nếu chưa đủ liều. Song song đó là hướng dẫn bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, phát hiện sớm những triệu chứng nghi mắc Covid-19 và khi mắc Covid-19 phải báo ngay cho cơ sở y tế.

912.600 liều vaccine Covid-19 cho trẻ em do Australia hỗ trợ đến Việt Nam. Đây là lô vaccine đầu tiên trong số hơn 7 triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna cho trẻ em 5-12 tuổi sẽ về Việt Nam trong tháng 4 này. Lô thứ hai khoảng hơn 2 triệu liều, dự kiến được cung ứng vào ngày 13/4 và lô thứ ba hơn 4 triệu liều, dự kiến về trước ngày 18/4.

Đề xuất thu phí đỗ ôtô thêm 23 tuyến đường ở 7 quận. Như vậy, tổng số đường được tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nâng lên 51 tuyến; trong đó có 20 tuyến đã được triển khai từ năm 2018, 8 tuyến đã TP.HCM phê duyệt nhưng chưa triển khai, 23 tuyến vừa được Sở Giao thông Vận tải đề xuất.

Phát hiện 91 người dương tính ma túy trong quán bar Ferso (số 65, Võ Văn Tần, quận 3). Gần 200 người có biểu hiện nghi vấn bị đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 74 khách và 17 nhân viên của quán dương tính ma túy.

2 người tử vong vì ngộ độc rượu. Đổ nhầm cồn sát khuẩn vào bình rượu để uống, 4 người ở huyện Bình Chánh phải nhập viện cấp cứu. Hai trong số đó đã tử vong.