Sai phạm tại các cơ sở của F88 ở Quảng Nam

Ngoài lãi suất, người vay tiền của F88 ở Quảng Nam phải trả phí thẩm định 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản từ 2,9% đến 5%/tháng theo dư nợ gốc còn lại.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi kiểm tra điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 hôm 8/4, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Cơ quan công an xác định trong 9 chi nhánh của Công ty F88 có 6 chi nhánh đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ, 3 chi nhánh không đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ mà liên kết với các gói vay tín chấp và nhận ký gửi của ngân hàng.

Thời điểm kiểm tra, 9 chi nhánh này có hơn 1.700 hợp đồng vay, cầm cố tài sản, hơn 1.000 hợp đồng ký gửi tài sản. Lãi suất được các chi nhánh tính 1,1%/tháng. Ngoài ra, người vay phải trả các khoản phí khác như phí thẩm định 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản từ 2,9% đến 5%/tháng theo dư nợ gốc còn lại.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 5 chi nhánh F88 ở huyện Núi Thành, TP Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn có một số sai phạm như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian, không đầy đủ; không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật.

Trụ sở F88 tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bị kiểm tra ngày 8/4. Ảnh: Đ.B.

Các cơ sở của F88 bị kiểm tra đầu tiên tại Thanh Hóa, hồi đầu tháng 2. Khi đó, Công an Thanh Hóa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh của F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Đến ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM.

Quá trình xác minh, Công an TP.HCM đã khởi tố 10 bị can là các trưởng nhóm và nhân viên thuộc chi nhánh F88 ở địa phương này. Ngoài kiểm tra các cơ sở ở Thanh Hóa và TP.HCM, công an còn kiểm tra các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang...