Sai phạm khiến giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình bị tạm giam

Bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Hồng Đức - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá, Tổng cục Thủy sản.