Sai lầm trong quá trình tăng cơ, giảm mỡ

Khi cơ thể bạn thiếu năng lượng và tập với cường độ cao, Glycogen (chất quan trọng việc xây dựng cơ bắp) sẽ chuyển hóa thành đường glucose để bù đắp vào chỗ năng lượng này. Do đó, bạn cần cung cấp năng lượng để ngăn quá trình này xảy ra. Tuy nhiên, bạn cũng không nên nạp quá nhiều calo, khiến bạn đầy bụng và tích mỡ. Một miếng bánh mì nướng, mật ong hoặc thức uống thể thao trước khi tập sẽ cung cấp đủ năng lượng cần thiết.

Nếu ngày nào cũng lên cân để theo dõi, bạn sẽ bị ám ảnh bởi các con số. Trên thực tế, trọng lượng của cơ thể có thể thay đổi tới khoảng 1,6 kg trong một ngày do tích nước hoặc các hormone. Do đó, có thể bạn đã giảm mỡ nhưng tăng cơ, dù điều này không hiển thị trên bàn cân. Các nghiên cứu cho thấy bạn cần khoảng 1-2 tuần để thấy được kết quả của việc giảm cân. Chỉ nên kiểm tra cân nặng mỗi tuần một lần để tránh việc tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

Ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm là rất quan trọng, đặc biệt là khi bạn muốn tăng khối lượng cơ cho cơ thể. Giấc ngủ giúp phục hồi cơ thông qua việc tổng hợp protein và giải phóng hormone tăng trưởng. Một nghiên cứu cũng cho thấy những người ngủ đủ giấc đốt cháy calo nhiều hơn so với những người thiếu ngủ.

