Sai lầm trong đời Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì là nhân vật truyền kỳ của ngành giải trí Hong Kong. Ông tài giỏi, nổi tiếng nhưng cũng có nhiều sai lầm.

Gần đây, tin tức Châu Tinh Trì liên tục hầu tòa vì các mâu thuẫn kinh tế với nhà đầu tư. Hiếm ai có thể ngờ rằng ông hoàng điện ảnh Hoa ngữ, "đại gia" của showbiz Hong Kong lại đang lâm vào cảnh khó khăn, đối diện với nguy cơ phá sản.

"Châu Tinh Trì tài giỏi là điều không phải bàn cãi, nhưng ông cũng có quá nhiều sai lầm", China Daily nhận định.

Trả giá đắt vì cá cược

Thành công của Mỹ nhân ngữ 2016 giúp Châu Tinh Trì củng cố vững chắc vị thế "vua hài" trong showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, đạo diễn Hong Kong không còn duy trì được sức nóng như trước.

Hai bộ phim phát hành gần nhất của Tinh Gia là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 và Tân Vua hài kịch có thành tích không như mong đợi. Doanh thu phòng vé khiêm tốn của hai dự án "đinh" khiến Châu Tinh Trì gặp khó trong việc xoay xở tài chính. Ông thất hứa với đối tác làm ăn khi không kiếm đủ tiền lãi như thỏa thuận đã ký kết.

Châu Tinh Trì chịu thiệt hại kinh tế hàng triệu USD vì đầu tư sai lầm và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Sohu.

Từ đầu năm 2020, Tinh Gia rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính vì công việc làm ăn thua lỗ. Dịch bệnh ập đến bất ngờ khiến các dự án phim ảnh của ông không thể thực hiện theo đúng tiến độ. Điều này khiến ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu chịu áp lực từ nhà đầu tư, không đáp ứng được các nghĩa vụ trả nợ.

Đầu tháng 6, Tinh Gia bị công ty New Culture Media khởi kiện, đòi bồi thường 131 triệu USD . Trong đơn kiện nộp lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong, đơn vị này cho biết giữa họ và "vua hài" có thỏa thuận hợp tác từ năm 2016.

Công ty này đã bỏ số tiền hơn 200 triệu USD mua lượng lớn cổ phần trong công ty của Tinh Gia. Tuy nhiên, đến năm 2020, nam diễn viên đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến New Culture Media chịu khoản thua lỗ khổng lồ.

Sau nhiều lần thương thuyết bất thành, New Culture Media quyết định nộp đơn kiện Châu Tinh Trì. Trên On, theo đoàn luật sư Hong Kong, với các bằng chứng hiện tại, New Culture Media có xác suất thắng kiện cao hơn Tinh Gia. Cho dù giành được kết quả có lợi, họ vẫn rất khó lấy được tiền vì đạo diễn Vua hài kịch không có đủ khả năng kinh tế.

Ngoài ra vào năm 2016, Châu Tinh Trì từng ký hợp đồng đánh cược với công ty Thượng Hải Văn hóa. Theo hợp đồng, Tinh Gia phải đạt tiền lãi 140 triệu USD trong 3 năm. Nếu không ông sẽ phải bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty. Song trong phi vụ "cờ bạc" này, Châu Tinh Trì đã thua. Lợi nhuận đầu tư đạt được trong 2019 chỉ hơn 20 triệu USD , không đủ để nam diễn viên chi trả các khoản nợ.

Để giải quyết phần nào các vấn đề kinh tế, tài tử phải thế chấp một biệt thự cao cấp ở Victoria Peak (Hong Kong) cho ngân hàng. Một số nguồn tin cho biết ông còn phải phải gánh khoản nợ lên đến 84,6 triệu USD do đầu tư kinh doanh thất bại.

Trong hoàn cảnh "vật lộn" với nợ nần, 163 cho biết Châu Tinh Trì đã bắt tay hợp tác với Tencent làm phim chiếu mạng. Dự định mới của ngôi sao Hong Kong gây bàn tán vì đi ngược với nguyên tắc làm phim của ông. Trung bình 2-3 năm, nam nghệ sĩ mới có một tác phẩm điện ảnh.

Không ít khán giả thắc mắc liệu có phải vì khó khăn tài chính nên Châu Tinh Trì mới phải gia nhập thị trường phim chiếu mạng.

Không sòng phẳng với người cũ

Thời trẻ Châu Tinh Trì cũng được xếp vào nhóm những tài tử hào hoa trong ngành giải trí Hoa ngữ. Ông có lịch sử tình ái với nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc tình nào của Tinh Gia cũng kết thúc trong ồn ào với những lời trách móc dai dẳng từ các bóng hồng. Trong đó, Chu Ân và Vu Văn Phượng là được xem là hai mối tình ồn ào nhất.

Năm 2020, Châu Tinh Trì lao đao khi bị bạn gái cũ Vu Văn Phượng tố quỵt nợ 9 triệu USD và kiện ra tòa. Tháng 2/2021, "vua hài" được xử thắng kiện vì phía Vu Văn Phượng không đủ chứng cứ.

Tinh Gia và Vu Văn Phượng có cuộc chiến pháp lý vào năm 2020. Ảnh: Sina.

Vu Văn Phượng và Châu Tinh Trì bắt đầu quan hệ tình cảm vào năm 1998. Cả hai có mối tình kéo dài 13 năm.

Theo truyền thông Hong Kong, quãng thời gian hẹn hò, dưới sự hỗ trợ của Văn Phượng, Châu Tinh Trì bước chân vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. Khối gia sản của nam diễn viên cũng nhờ đó mà tăng nhanh chóng. Không ít người cho rằng đế chế của Tinh Gia có được sự lớn mạnh như hôm nay một nửa công sức là của Vu Văn Phượng.

Vu Văn Phượng chia sẻ trong thời gian làm cố vấn tài chính cho nam đạo diễn, ngoại trừ số tiền lương được nhận, tình cũ đã hứa sẽ trả thêm 10% hoa hồng cho cô, tổng số tiền là hơn 10 triệu USD . Nhưng từ đó đến nay, Châu Tinh Trì mới trả được một triệu USD.

Uất ức vì công sức của mình bị coi rẻ, Vu Văn Phượng từng chỉ trích tình cũ "có tính tham lam ăn sâu vào máu" và đâm đơn kiện cáo.

Không giữ các mối quan hệ trong giới

Trong showbiz Hoa ngữ, Châu Tinh Trì có hàng trăm kẻ thù, theo Sina. Tính cách dị hợm, cố chấp khiến ông gặp nhiều trắc trở, đắc tội và đánh mất tình bạn với vô số người.

Hơn 40 năm lăn lộn trong giới, là ngần ấy năm Tinh Gia bị bạn bè, đồng nghiệp lên thẳng mặt báo "bóc phốt", bài xích. Từng một thời, mỗi khi Châu đóng máy một dự án, người ta đón đợi chờ xem ngôi sao nào sẽ là người quay lưng với "vua hài Hong Kong".

Đạo diễn Vua hài kịch bị nhiều đồng nghiệp ghét bỏ, quay lưng. Ảnh: AFP.

"Châu Tinh Trì chắc chắn là một thiên tài điện ảnh chân chính nhưng không thích hợp làm bạn bè. Anh ấy quá coi trọng phim ảnh, như một bạo chúa trên phim trường, rất khó sống chung", tài tử Trần Bách Tường chia sẻ. Từng là cặp bạn diễn ăn ý trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, nhưng 30 năm qua cả hai chưa từng tái hợp tác.

Trong mắt các đồng nghiệp, Châu Tinh Trì là người yêu tiền hơn mạng, lối sống tằn tiện và sòng phẳng khiến ông khó có thể làm bạn với ai lâu dài. Điền Khải Văn, cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt, Lý Lực Trì, La Gia Anh... từng từ mặt sao kỳ cựu cũng vì mâu thuẫn tiền bạc.

Nói về ông vua hài kịch bà Trần Lam tuyên bố: "Tôi không thích nói xấu sau lưng nên tôi thẳng thắn chia sẻ công khai. Châu Tinh Trì là nghệ sĩ đáng khinh của showbiz Hong Kong: nhát gan nhưng lại tham tiền".

Trên HK01, Trần Lam cho biết Tinh Gia từng vay vợ chồng bà hơn 260.000 USD vào năm 1990, nhưng đến nay chưa thanh toán dù chỉ một xu. Không chỉ vậy, ông còn ăn trộm của gia đình bà 8 chai rượu vang đỏ cao cấp và bộ dung cụ mở nắp chai mà cả Hong Kong chỉ có duy nhất nhà trùm Hướng Hoa Cường mới mua được.

"Một người như anh ta đáng để ca tụng sao? Không hiểu nổi mọi người nghĩ gì", bà Trần Lam khinh miệt.

Cứ thế, trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, xung quanh Châu Tinh Trì là vô số sự chỉ trích. Nhưng dù điều tiếng có bủa vây thế nào, bị chê bai thậm tệ tới đâu, vua hài Hong Kong chỉ dùng sự im lặng đáp lại.

Bạn tốt của nam nghệ sĩ - Tống Tử Văn chia sẻ: "Cuộc đời của Châu Tinh Trì trải qua bao phen nếm mật nằm gai, cay đắng tủi nhục. Trong lòng anh ấy tự xây một bức tường để bảo vệ mình. Tinh Gia chưa bao giờ có khái niệm phe phái nên anh ấy cũng không có một nhóm anh em sát cánh như những người khác. Trước nay, anh ấy chỉ nghĩ đến việc sẽ một mình chiến đấu, gồng gánh mọi thứ".

Hiện tại, sắp chạm ngưỡng 60 tuổi, Tinh Gia vẫn cô độc, không vợ con. Ông chọn lối sống ẩn dật, tránh xa thế sự và âm thầm giải quyết những rắc rối phát sinh trên đường đời.