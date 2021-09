Sai lầm khi nghệ sĩ chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp

Từ lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh đến chi hàng trăm nghìn USD phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều phụ nữ đã mù quáng theo đuổi những tiêu chuẩn sắc đẹp mà đánh mất mình.

Reuters đưa tin siêu mẫu Linda Evangelista do lạm dụng phương pháp giảm mỡ CoolSculpting đã khiến khuôn mặt bị biến dạng. Vì ham làm đẹp và chạy theo trào lưu, cô đã phải gánh chịu hậu quả.

Chân dài lừng danh của thập niên 1990 đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nhưng đều thất bại. Hối hận và buồn bã, cô đành rời xa ngành giải trí.

"Người hâm mộ hay đặt câu hỏi tại sao tôi không lộ diện, trong khi đồng nghiệp vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Lý do là tôi bị biến dạng một cách tàn nhẫn khi làm đẹp", Evangelista bộc bạch.

Theo Hollywood Insider, Linda Evangelista là một trong vô số phụ nữ trên khắp thế giới có cuộc sống bị tàn phá bởi tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe và bị ám ảnh bởi công nghệ làm đẹp của thời đại mới.

Tờ báo viết: "Tiêu chuẩn cái đẹp ở thế kỷ XXI rất cao. Mọi người dễ đưa ra quyết định cực đoan với mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo. Tuy nhiên, sự phổ biến của mạng xã hội đã khiến phụ nữ mọi lứa tuổi quá dễ trở thành đối tượng của những kỳ vọng phi thực tế".

Tiêu chuẩn ảo của sắc đẹp thế kỷ XXI

Tiêu chuẩn sắc đẹp mỗi nơi mỗi khác. Trong khi mắt to, mũi cao được coi là “vẻ đẹp lý tưởng” ở một số quốc gia, đặc điểm ngược lại được tôn sùng ở các nước khác. Tiêu chuẩn sắc đẹp với từng người cũng khác nhau.

Ví dụ, người Ấn Độ bị ám ảnh bởi việc làm trắng sáng da, còn người Anh, Mỹ và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha rất hứng thú với trào lưu nhuộm da nâu khỏe khoắn.

Nhưng nhìn chung, ở thế kỷ XXI, phụ nữ thường dễ bị hấp dẫn bởi xu hướng làm đẹp do các ngôi sao mạng xã hội lăng xê - theo Insider.

Kim Kardashian và Kylie Jenner là minh chứng sống cho tiêu chuẩn phụ nữ thân hình đồng hồ cát đang gây sốt - ngực và mông to, thắt eo siêu nhỏ, bờ môi tều căng mọng gợi cảm.

Tuy không phải người sáng tạo ra xu hướng, họ là người thổi bùng lên nó. Họ biết tận dụng tài khoản Instagram có hàng trăm triệu lượt theo dõi làm công cụ khuếch đại sức ảnh hưởng của bản thân, từ đó định danh được chuẩn sắc đẹp riêng.

Không khó bắt gặp hình ảnh na ná Kim Kardashian hay Kylie Jenner trong cách chưng diện đồ ôm sát, hở ngực của rất nhiều quý cô hiện đại. Kể cả minh tinh như Megan Fox cũng được nhận xét là bản sao của vợ cũ Kanye West.

Ngoại hình Kim Kardashian và Kylie Jenner là tiêu chuẩn của vẻ đẹp hiện đại. Ảnh: Cosmopolitan.

Tuy nhiên, sự bùng nổ trào lưu trên mạng đã hình thành nên cái gọi là "tiêu chuẩn sắc đẹp ảo". Chuyên gia nhận định phụ nữ có xu hướng đặt niềm tin mù quáng vào những hình ảnh đã photoshop, hoặc làm đẹp bất chấp dù hiểu tạo hình giống Kardashian hay Jenner sẽ không phù hợp với mình.

Nghiên cứu của Hollywood Insider ghi nhận chỉ cần 30 phút xem quảng cáo có thể thay đổi cách một cô gái trẻ nhìn nhận về cơ thể mình. Khoảng 5.000 quảng cáo làm đẹp mỗi ngày được chiếu khắp thế giới, và nhiều trong số đó lặp lại thường xuyên khiến phụ nữ dễ bị ấn tượng và ám ảnh

"Bé gái chỉ mới 8 tuổi đã đấu tranh với nỗi tự ti ngoại hình vì những tiêu chuẩn sắc đẹp xuất hiện trên TV không giống với em và các bạn nữ đồng trang lứa", tờ này dẫn chứng.

Những con số biết nói

Theo Hollywood Insider, hơn 1.000 phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 64 nói rằng quan niệm về cái đẹp của họ được định hình bởi "những phụ nữ nổi tiếng và mạng xã hội". Twitter đã ghi nhận hơn 5 triệu dòng trạng thái tự chê bai bản thân của phụ nữ chỉ vì họ không đẹp như ngôi sao.

Từ việc bị ám ảnh bởi người nổi tiếng, phụ nữ nảy sinh ý định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong báo cáo năm 2018, Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ ghi nhận 17,7 triệu ca dao kéo, số lượng tăng dần theo năm. Nâng ngực và nâng mũi tiếp tục là lựa chọn hàng đầu, ước tính trung bình 300.000 ca mỗi năm.

Nhìn vào thống kê năm 2021, kết quả khảo sát cho thấy phẫu thuật cắt da bụng (22%) và hút mỡ (17%) là hai phương pháp có rất nhiều người thực hiện.

Anthony Youn - bác sĩ thẩm mỹ làm việc ở bang Michigan - nói trên Daily Beast: "Chắc chắn Kim Kardashian có sức hút cực mạnh đối với giới trẻ - những người đang tìm cách tạo ra sự thay đổi ngoại hình tương tự như người phụ nữ nổi tiếng này. Họ muốn có vẻ ngoài của Kim - gò má cao, lông mày cong, kiểu mắt cáo, má hóp, cằm nhọn và khuôn mặt góc cạnh với đôi môi đầy đặn và chiếc mũi thẳng tắp".

Cô gái tên Jennifer Pamplona là trường hợp điển hình. Chi hơn 500.000 USD để cắt bỏ xương sườn, tiêm chất làm đầy mông để có được thân hình đồng hồ cát như Kim Kardashian, Pamplona đã sở hữu diện mạo mà cô ao ước.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, Pamplona đã thành một phiên bản khác mà chính cô cũng không nhận ra mình thực sự là ai. Việc sống dưới mác "bản sao Kim Kardashian" đã khiến Pamplona đánh mất giá trị bản thân.

Cũng vì quá mê Kim Kardashian, nghệ sĩ trang điểm đến từ Anh có tên Jordan James Parke đã tốn 150.000 USD "dao kéo" giống thần tượng. Nhưng đổi lại, Parke có gương mặt sưng phù, bị ví như thảm họa.

Gisele Bundchen trên thảm đỏ Met Gala 2019. Ảnh: Instyle.

Tương tự, ở Brazil có hơn 36.000 cô gái chấp nhận đau đớn để phẫu thuật nâng ngực giống kích cỡ vòng một 89 cm của siêu mẫu Gisele Bundchen. Khi Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế (ISAPS) đặt câu hỏi: "Người nổi tiếng nào ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân?", 20.000 bác sĩ ở 84 quốc gia đều chung câu trả lời đó chính là Gisele Bundchen.

Mặt khác, với những cô gái có kinh tế khó khăn, họ chỉ đơn giản là tìm cách giảm cân thần tốc. Họ ép mình vào những chế độ ăn uống, kiêng khem khổ sở, điên rồ và tiềm ẩn đầy rủi ro.

Trong bài viết đăng trên News24, tác giả liệt kê những hình thức giảm cân nghe tưởng như hoang đường nhưng có thật và được chị em phụ nữ làm theo. Đó là giảm cân bằng cách nuốt bông gòn, uống giấm, uống viên nén sán dây, thậm chí hút thuốc lá để giảm cảm giác thèm ăn.

Hiệp hội rối loạn ăn uống quốc gia ước tính chỉ riêng nước Mỹ đã có 30 triệu người mắc chứng rối loạn ăn uống sau liệu trình giảm cân. Trên toàn thế giới, con số này là 70 triệu người.

Hãy yêu lấy cơ thể mình

Những người tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên đã không ngừng lan tỏa thông điệp tích cực. Họ sử dụng mạng xã hội làm công cụ để chống lại những tiêu chuẩn sắc đẹp mù quáng trên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram @Celebface đăng ảnh những người nổi tiếng trước và sau khi can thiệp phần mềm chỉnh sửa. Mục đích của họ là vạch trần giá trị ảo mà các ngôi sao đang cố che đậy.

Tờ Daily Mail từng có bài viết liệt kê những lần chị em nhà Kardashian và Jenner - những người được mệnh danh có vẻ đẹp siêu thực - can thiệp photoshop quá mức, làm cho khung cảnh xung quanh bị méo mó đến khó chịu.

Vào tháng 6/2020, Kylie Jenner bị bóc mẽ chỉnh cho vòng ba to đến biến dạng cả hồ bơi trong ngôi biệt thự 36,5 triệu USD . Hình ảnh mà Khloé Kardashian đăng tải cho thấy tỉ lệ gương mặt thiếu cân đối, quá khác với khi xuất hiện trong video.

Selena Gomez khoe vết sẹo lớn ở đùi sau phẫu thuật ghép thận. Ảnh: @selenagomez.

"Những bức ảnh cơ thể bị bóp méo do chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay là vấn đề nghiêm trọng mà thế giới phải đối mặt", Hollywood Insider bình luận.

Đi ngược với xu hướng thời đại, nhiều người vẫn theo quan điểm phô trương khiếm khuyết bản thân, và thay vì buồn bã, họ học cách chấp nhận và sống chung với nó.

Trên Instagram, Selena Gomez đăng ảnh vết sẹo lớn ở đùi sau ca ghép thận. Đây là lần hiếm hoi cô khoe vết sẹo vì đã học được cách chấp nhận bản thân.

"Hơn bao giờ hết, tôi tự tin vào bản thân và những việc mình đã trải qua. Mọi dáng hình cơ thể, sắc vóc đều đẹp và đáng được trân trọng", ca sĩ Me And Myself bày tỏ.

Rachel Hollis - người điều hành blog phong cách sống The Chic Site - cũng không ngại để lộ vết rạn chạy dọc hai bên đùi khi diện bikini. Cô tự hào nói: "Bụng tôi bị nhão vĩnh viễn do mang bầu 3 đứa trẻ. Rốn của tôi thì chảy xệ. Dẫu vậy, tôi vẫn tự tin về cơ thể này".

Theo Hollywood Insider, với sự hỗn loạn trong chuẩn mực cái đẹp hiện nay, thay vì chỉ trích, hạ bệ, ghen tị, mỗi người nên rèn luyện tư duy khen ngợi và khuyến khích lẫn nhau.

"Mỗi người đều đẹp theo ý nghĩa riêng của họ. Vẻ đẹp nằm trong con mắt người nhìn. Nếu chúng ta có thể học cách nhìn nhận bản thân là những người xinh, đẹp, thế giới sẽ tốt hơn nhiều", tờ báo kết luận.