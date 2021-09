Sai lầm khi giặt quần áo với máy giặt

1. Sử dụng thuốc tẩy với đồ trắng: Theo The Sun, chuyên gia giặt là Deyan Dimitrov, giám đốc điều hành của Laundryheap, cho biết: "Tôi thấy mọi người thêm thuốc tẩy vào quần áo để giúp trắng hơn. Nhưng nó không hiệu quả". Thực tế, sử dụng nhiều thuốc tẩy khiến sợi vải bị mòn nhanh. Các loại vải như len, da hoặc lụa dễ bị hỏng. Deyan gợi ý sử dụng nửa cốc giấm trắng vào chu trình xả để quấn áo trắng sáng hơn. Ảnh: Well and Good.