Sai lầm khi ăn tôm có thể gây dị tật thai nhi

Không nên ăn tôm cùng với thực phẩm chứa? Vitamin A

Vitamin B

Vitamin C Chúng ta không nên chế biến tôm với các loại rau, củ, quả nhiều vitamin C. Bởi khi vitamin C gặp các độc tố có sẵn trong tôm sẽ phát tán độc tố dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Eating Well.