Sai lầm khi ăn măng có thể gây chết người

Người bị bệnh gì không nên ăn măng? Đau dạ dày

Huyết áp cao

Bệnh tim Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo măng chứa nhiều chất xơ nên không tốt với người bị đau dạ dày. Bởi măng gây khó tiêu, dạ dày phải co bóp nhiều. Chất độc trong măng dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến tình trạng nôn mửa, đầy hơi hay khiến vết loét niêm mạc thêm nặng. Ảnh: Eating Well.