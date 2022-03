Sai lầm của Kanye West khi để fan cuồng quấy rối Kim Kardashian

Trong nhiều trường hợp, người nổi tiếng có một phần trách nhiệm khi để fan lấy danh nghĩa của mình đi quấy rối, bắt nạt người khác trên mạng xã hội, theo SCMP.

"Anh đang tạo ra một môi trường đáng sợ, nguy hiểm. Nếu ai đó làm tổn thương Pete, đó đều là lỗi của anh".

Giữa tháng 2, Kim Kardashian gửi tin nhắn cho Kanye West để yêu cầu chồng cũ ngừng khuyến khích người hâm mộ quá khích quấy rầy, bắt nạt cô cùng bạn trai mới, Pete Davidson.

Từ sau khi chia tay, West liên tục đăng tải những tin nhắn riêng tư giữa hai người và cả hình cánh săn ảnh chụp Kim đi ăn tối cùng Davidson trong lễ tình nhân.

Bên dưới bài đăng của nam rapper, dân mạng để lại nhiều bình luận cổ vũ, khen ngợi West là người đàn ông chung tình. Họ tràn vào trang cá nhân kêu gọi Kim quay lại với chồng cũ và công kích, đe dọa Davidson vì phá hoại mối quan hệ của thần tượng.

Hậu chia tay, Kanye West liên tục công kích Kim Kardashian và tình mới của cô. Ảnh: People.

Đây không phải lần đầu tiên sự cuồng nhiệt của fan bị biến tướng thành những vấn đề cực đoan như quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm như thế nào về hành động của những người yêu mến, ủng hộ họ? Và một ngôi sao nên làm gì khi fan bắt nạt người khác để bảo vệ thần tượng? Các chuyên gia truyền thông và quan hệ công chúng cho rằng câu trả lời không đơn giản và còn tùy vào từng trường hợp.

Fan “ngỗ ngược”

Taylor Swift chưa bao giờ xác nhận cô từng hẹn hò với Jake Gyllenhaal hay nam diễn viên này là nhân vật trong All Too Well, ca khúc trong album Red được phát hành vào năm 2012. Tuy nhiên, fandom của cô, Swifties, đã liên tục công kích Gyllenhaal khi Swift ra mắt MV dài 10 phút cho bài hát này vào tháng 11/2021.

Khi được hỏi về sự căm ghét từ những người hâm mộ Swift, Gyllenhaal nói với tạp chí Esquire rằng điều quan trọng đối với người nổi tiếng là phải biết kiềm chế những người ủng hộ “ngỗ ngược” và “không cho phép người khác nhân danh mình đi bắt nạt trực tuyến”.

Anh không trực tiếp đề cập đến ngôi sao nhạc pop hay fan của cô. Nhưng từ khi MV All Too Well ra mắt, Gyllenhaal đã khóa phần bình luận trên Instagram cá nhân.

Jake Gyllenhaal bị người hâm mộ của Taylor Swift làm phiền sau khi MV "All Too Well" ra mắt. Ảnh: Tribune News Service.

Justin Bieber cũng từng rơi vào cảnh tương tự vào năm 2020, khi anh kêu gọi một fan của người yêu cũ Selena Gomez ngừng khuyến khích mọi người chê bai vợ anh, Hailey.

Theo các chuyên gia truyền thông, mạng xã hội đã làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách tạo cho các fan ảo tưởng có thể can dự vào cuộc sống cá nhân của người nổi tiếng.

Alice Leppert, giáo sư nghiên cứu về truyền thông tại Ursinus College (Pennsylvania, Mỹ), cho biết: "Mạng xã hội đã thay đổi rất nhiều văn hóa fandom, bởi vì nó mang lại cho người hâm mộ cảm giác rằng họ có thể tương tác với những người nổi tiếng".

Moya Luckett, giáo sư nghiên cứu về truyền thông tại Đại học New York (Mỹ), nói thêm rằng mạng xã hội cũng khiến người hâm mộ thấy rằng những nhận xét, ý kiến của họ được thần tượng thừa nhận, tiếp thu.

"Đó là cơ hội kết nối. Các ngôi sao có khả năng sẽ trả lời điều gì đó và fan cũng có cảm giác rằng họ được bước vào cuộc sống của người nổi tiếng. Ngoài sự gần gũi, một số tự cho mình quyền chỉ trích người khác khi cảm thấy thần tượng bị xúc phạm", bà Luckett nói.

Justin Bieber yêu cầu người hâm mộ của Selena Gomez không làm phiền vợ anh. Ảnh: Getty.

Trách nhiệm của thần tượng

Về việc người nổi tiếng có phải chịu trách nhiệm với hành động của fan hay không, theo bà Luckett, câu trả lời còn tùy vào từng trường hợp. Với những nhận xét gần đây của Kanye về Kardashian và Davidson, giáo sư cho rằng nam rapper hoàn toàn sai.

"Rõ ràng là anh ấy không thích Pete Davidson và cũng muốn Kim quay lại. Anh ấy hành động bất chấp khả năng một hoặc nhiều fan của mình có thể trở thành kẻ lạm dụng".

Thêm vào đó, người nổi tiếng hiếm khi tự đăng bài, họ thường thuê đội ngũ nhân viên truyền thông để quản lý nhận thức của công chúng.

Rob Shuter, người dẫn chương trình podcast Naughty But Nice with Rob Shuter, nói rằng fandom thường phản ánh tính cách của thần tượng.

Rob Shuter cho rằng người nổi tiếng không nên im lặng khi fan lấy danh nghĩa của họ đi quấy rối người khác. Ảnh: Rob Shuter.

"Nếu bạn định khuyến khích mọi người tương tác, thì bạn phải chịu trách nhiệm một phần về điều đó. Bạn có trách nhiệm phải nói điều gì đó khi mọi thứ đi sai hướng. Chọn cách im lặng khi người hâm mộ của bạn trở thành những kẻ bắt nạt nhưng lại lắng nghe khi họ góp ý trang phục dự lễ trao giải Oscar là điều không thể chấp nhận".

Vậy người nổi tiếng nên làm gì khi fan vượt quá giới hạn?

Các ngôi sao có thể kiềm chế người hâm mộ hay không phụ thuộc vào mối quan hệ của họ với fan. Ví dụ, người hâm mộ của Swift tôn trọng thần tượng đến mức nếu nữ ca sĩ nói họ dừng, họ sẽ không bao giờ tiếp tục.

Một số người có thể chọn cách im lặng vì sợ mất fan. Nhưng đó thường không phải là giải pháp tốt. "Theo nhiều cách, tôi coi người hâm mộ như con cái của bạn và trước tiên bạn phải trở thành một người cha, người mẹ tốt", ông Shuter nói.