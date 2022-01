Sai lầm của Jung Hae In

Khán giả cho rằng cách nam diễn viên Jung Hae In lựa chọn kịch bản đang gây tổn hại tới sự nghiệp diễn xuất của anh.

Snowdrop hiện là bộ phim truyền hình gây tranh cãi nhất tại Hàn Quốc, khi không ít khán giả khẳng định tác phẩm cố tình xuyên tạc lịch sử, miệt thị phong trào dân chủ.

Đài JTBC sớm lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên. Theo JTBC, mọi hiểu lầm của công chúng hiện tại xuất phát từ việc bộ phim mới bước vào giai đoạn công chiếu, và những vấn đề này sẽ được giải quyết qua các tập phim sau. Đặc biệt, vào ngày 31/12, JTBC thông báo họ quyết định khởi kiện một cách không khoan nhượng các cá nhân cố tình lan truyền thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về Snowdrop.

JTBC mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc xuyên tạc lịch sử của Snowdrop. Ảnh: JTBC.

Dù vậy, làn sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào tác phẩm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, vô số khán giả lên tiếng phản đối việc nữ diễn viên Yoo In Na - người đóng vai Kang Chung Ya trong Snowdrop - đảm nhiệm phần thuyết minh cho chương trình đặc biệt về chủ đề lịch sử của đài KBS.

Dù KBS không đưa ra phản hồi chính thức, không ít ý kiến cho rằng tranh cãi xoay quanh Snowdrop đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới dàn diễn viên tham gia bộ phim, đặc biệt là hai diễn viên chính Ji Soo (BlackPink) và Jung Hae In - ngôi sao vốn được công chúng Hàn Quốc yêu thích. Thậm chí, nhiều khán giả để lại bình luận khẳng định nam diễn viên Jung Hae In đang "phá hủy sự nghiệp của bản thân" với cách anh lựa chọn kịch bản trong vài năm gần đây.

Khởi đầu thành công

Jung Hae In bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 26 tuổi. Dù có khởi đầu muộn so với những ngôi sao khác, nam diễn viên tin rằng mọi kinh nghiệm anh tích lũy được sẽ giúp ích cho công việc của bản thân.

Năm 2014, nam diễn viên nhận vai diễn đầu tiên thông qua bộ phim truyền hình Bride Of The Century. Xuyên suốt khoảng thời gian 2014-2016, Jung Hae In tích cực tích lũy kinh nghiệm diễn xuất qua loạt vai diễn nhỏ, vai diễn khách mời.

Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của anh tại thời điểm ấy là nhân vật mối tình đầu của Ji Eun Tak trong bộ phim Goblin. Dù có thời lượng xuất hiện ngắn, Jung Hae In vẫn thu hút sự chú ý của công chúng, qua đó giúp anh có cơ hội nhận không ít lời mời đóng phim từ một số biên kịch nổi tiếng.

Tới năm 2017, nam diễn viên trở nên nổi tiếng với vai nam phụ Han Woo Tak ở bộ phim truyền hình While You Were Sleeping, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của anh.

Sau While You Were Sleeping, Jung Hae In tiếp tục gặt hái thành công thông qua tác phẩm Prison Playbook. Kỹ năng diễn xuất ổn định của nam diễn viên trong bộ phim giúp anh nhận được không ít lời khen ngợi.

Jung Hae In lần đầu đảm nhận vai nam chính qua bộ phim tình cảm Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Là một trong số ít bộ phim truyền hình Hàn Quốc có cảnh người phụ nữ hẹn hò với chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi giúp Jung Hae In thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân, từ dễ thương, lãng mạn tới nhiệt huyết, đam mê.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là tác phẩm đem lại danh tiếng cho Jung Hae In. Ảnh: Naver.

Các dự án phim truyền hình trước đó của nam diễn viên đem lại cho anh độ nổi tiếng ổn định, nhưng chúng "chỉ đủ để giúp anh có cơ hội nhận vai diễn mới ở các dự án tiếp theo", The Korea Times nhận xét. Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là tác phẩm đã đưa Jung Hae In trở thành ngôi sao nổi tiếng tại khu vực châu Á.

"Tôi hoàn toàn có thể nhận ra bộ phim của mình được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Có những người hâm mộ đi theo chúng tôi ở các buổi ghi hình ngoài trời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi khi trở thành một phần của bộ phim này", Jung Hae In chia sẻ về thành công của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi trong buổi phỏng vấn cùng The Korea Times.

Cú trượt chân với A Piece Of Your Mind

Tác phẩm quan trọng đầu tiên có thành tích đáng thất vọng của Jung Hae In là A Piece Of Your Mind. Lên sóng năm 2020, bộ phim tình cảm lãng mạn A Piece Of Your Mind bị nhận xét là "dự án phá vỡ chuỗi thành công liên tiếp" của nam diễn viên. Với cốt truyện nhẹ nhàng, hấp dẫn cùng dàn diễn viên nổi tiếng, bộ phim sớm thu hút khán giả từ trước khi công chiếu. Công chúng dự đoán phim trở thành tác phẩm ăn khách tiếp theo của Jung Hae In.

Tuy nhiên, danh tiếng Jung Hae In đem lại không đủ để "bù đắp cho chất lượng đáng thất vọng của A Piece Of Your Mind". Dự án đối diện không ít khó khăn trong việc duy trì tỷ suất người xem, khi mức rating cao nhất tác phẩm ghi nhận được là 2,4% - rating khởi đầu cho bộ phim. Cuối cùng, việc A Piece Of Your Mind chỉ có thể duy trì tỷ suất người xem ở mức 1% xuyên suốt quá trình phát sóng khiến tvN quyết định rút ngắn thời lượng bộ phim, giảm từ 16 tập xuống 12 tập. A Piece Of Your Mind trở thành tác phẩm truyền hình có rating thấp kỷ lục tại đài tvN.

A Piece Of Your Mind nằm trong số phim truyền hình có rating thấp nhất tại đài tvN. Ảnh: tvN.

Phần lớn người xem cho biết họ quyết định ngừng theo dõi tác phẩm vì cốt truyện nhàm chán, không đặc sắc và mạch phim quá chậm chạp. Do vậy, thời lượng tập phim của A Piece Of Your Mind được cắt giảm nhằm tăng tốc độ mạch phim, đẩy nhanh sự biến chuyển trong cảm xúc nhân vật. Việc giảm số lượng tập phim cũng khiến dự án kết thúc sớm.

Tuy nhiên, sau thất bại đầy đáng tiếc của A Piece Of Your Mind, Jung Hae In sớm lấy lại danh tiếng và vị thế thông qua bộ phim đình đám nói về chủ đề nhập ngũ, D.P.

Sau khi công chiếu, bộ phim nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các chương trình nổi tiếng do Netflix trình chiếu tại Hàn Quốc. Cốt truyện độc đáo, dàn diễn viên tài năng, khâu sản xuất chất lượng và cách thực tế nghiệt ngã của nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc được khắc họa thông qua bộ phim khiến D.P. góp mặt trong danh sách những bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng nhất năm 2021.

Tự tay hủy hoại danh tiếng?

Tuy nhiên, thành công mà D.P. đem lại cho Jung Hae In chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, khi có khả năng nam diễn viên phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất anh từng gặp trong sự nghiệp diễn xuất của mình với bộ phim Snowdrop.

Điểm mạnh của Snowdrop nằm ở ngoại hình nổi bật, tương tác ngọt ngào giữa hai nhân vật chính và khâu sản xuất chất lượng, từ cách sắp xếp bối cảnh, góc quay tới màu phim. Tuy vậy, lợi thế này là không đủ để xoa dịu dư luận, giúp bộ phim vượt qua làn sóng chỉ trích diễn ra gay gắt.

Snowdrop chịu tổn hại nặng nề từ làn sóng tẩy chay. Ảnh: JTBC.

Snowdrop đối mặt với cáo buộc xuyên tạc lịch sử, bóp méo thông tin về phong trào dân chủ Gwang Ju năm 1987 và lãng mạn hóa hình tượng của Cơ quan Tình báo Quốc gia sau khi bộ phim công chiếu. Lời kêu gọi tẩy chay Snowdrop sớm lan rộng tại Hàn Quốc. Hơn 310.000 người dân đã ký tên yêu cầu hủy phát sóng dự án. Ảnh hưởng của tranh cãi khiến nhiều nhà tài trợ tuyên bố rút lui, bao gồm cả thương hiệu do Jung Hae In làm gương mặt đại diện.

Không dừng lại tại đó, phát ngôn của Jung Hae In về Snowdrop và phong trào dân chủ cũng khiến nam diễn viên chịu tổn hại lớn.

Cụ thể, trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí Harper's Bazaar, khi được hỏi liệu anh có nghiên cứu, tìm hiểu về những sự kiện đã diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 1987 - khoảng thời gian câu chuyện của Snowdrop diễn ra - Jung Hae In trả lời: "Tôi sinh năm 1988. Vì vậy, tôi không thể tự mình trải qua năm 1987. Có rất nhiều tác phẩm lấy thời điểm đó làm bối cảnh, nhưng tôi nghĩ câu trả lời thực sự nằm trong kịch bản. Một khi đọc kỹ kịch bản, tôi có thể vẽ nên bức tranh bối cảnh trong đầu. Điều quan trọng hơn là thông qua bộ phim, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của đội ngũ chuẩn bị đạo cụ và phục trang".

Câu trả lời bị đánh giá "có phần hời hợt" của Jung Hae In khiến anh vấp phải chỉ trích gay gắt. Nhiều khán giả Hàn Quốc cho rằng việc nam diễn viên nghiên cứu lịch sử thông qua kịch bản, cũng như không tìm hiểu kỹ càng bối cảnh bộ phim qua tài liệu lịch sử thực tế cho thấy anh "không coi trọng vai diễn của mình".

Trước danh tiếng và hình ảnh tích cực của nam diễn viên, không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng dành cho Jung Hae In.

Khi xem xét kết quả đáng thất vọng mà bộ phim A Piece Of Your Mind nhận phải, cũng như sự xuất hiện gây nhiều tranh cãi của Jung Hae In trong Snowdrop, khán giả Hàn Quốc để lại bình luận nhận xét anh "đang tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình". Họ khẳng định nam diễn viên cần lựa chọn kịch bản một cách cẩn thận, kỹ lưỡng để bảo vệ và duy trì danh tiếng trong tương lai.