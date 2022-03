Sai lầm của cha mẹ khiến con trở nên nhút nhát

Hay so sánh con với trẻ khác: So sánh con với những trẻ khác là điều nhiều cha mẹ mắc phải. Các nhà tâm lý học cho rằng cha mẹ không nên lặp lại sai lầm này bởi việc so sánh như vậy sẽ hạ thấp lòng tự trọng và giá trị của trẻ. Điều đó cũng tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái bởi chúng cảm thấy bị mất niềm tin, ngại giao tiếp hơn. Ảnh: Bundoo.