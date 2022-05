Sadio Mane quyết định rời Liverpool

Liverpool giữ chân Mohamed Salah nhưng sẽ mất Sadio Mane, một trong những ngôi sao tấn công của đội vài mùa gần đây.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano và cây viết Florian Plettenberg của Sky Sports, Sadio Mane sẽ rời Liverpool ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Sau trận chung kết Champions League tại Stade de France, tiền đạo người Senegal đã thông báo về quyết định chia tay "The Kop" cùng đồng đội trong phòng thay đồ.

Mane có một cú sút trúng cột ở chung kết Champions League 2021/22.

Mane đã hạ quyết tâm từ trước trận chung kết tại Paris nhưng anh giữ im lặng để giúp bản thân và đồng đội có sự tập trung cao nhất. Tuy nhiên, "The Kop" vẫn nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước Real Madrid.

Mane muốn tìm kiếm thử thách mới sau 6 năm chinh chiến cùng CLB chủ sân Anfield. Nhà ĐKVĐ CAN được Transfermakrt định giá 80 triệu euro nhưng mức phí chuyển nhượng thực tế có thể thấp hơn do Mane chỉ còn một năm hợp đồng với "The Kop".

Cũng theo nhà báo Plettenberg, Bayern Munich chưa gửi đề nghị nào đến Liverpool nhưng nhà ĐKVĐ Bundesliga đã cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi cựu sao Southampton. Cách đây ít ngày, L'Equipe tiết lộ Bayern dự kiến hỏi mua cầu thủ sinh năm 1992 với giá 30 triệu euro.

Sau trận chung kết Champions League, Mane cho biết: "Chúng tôi không tận dụng được cơ hội và phải trả giá. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, họ đã sát cánh bên cầu thủ mọi lúc. Tôi cũng muốn cảm ơn cả ban lãnh đạo đội bóng nhưng giờ có lẽ là lúc nói câu tạm biệt".

Mane đầu quân cho Liverpool với giá 41,2 triệu euro vào hè 2016. Anh ra sân 269 trận, ghi 120 bàn, giúp Liverpool giành nhiều danh hiệu trong đó có một chức vô địch Premier League, một Champions League.

Trong khi Mane quyết định rời đi, Mohamed Salah xác nhận anh sẽ ở lại Anfield ít nhất cho đến hết mùa 2022/23.