Sách về The Beatles được trao giải thưởng trị giá gần 67.000 USD

Cuốn “One Two Three Four: The Beatles in Time” của Craig Brown được hội đồng giải thưởng Baillie Gifford tại Anh vinh danh là tác phẩm phi hư cấu hay nhất năm 2020.

Baillie Gifford Prize được biết đến là một trong những giải thưởng văn học thường niên tại Anh. Danh hiệu này trao tặng cho những tác phẩm phi hư cấu xuất sắc trong lĩnh vực thời sự, lịch sử, chính trị, khoa học, thể thao, du lịch, tiểu sử, tự truyện và nghệ thuật.

Năm 2020, tác phẩm One Two Three Four: The Beatles in Time của Craig Brown đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký và giành phần thưởng trị giá 50.000 bảng (gần 67.000 USD ).

Martha Kearney, Trưởng ban giám khảo của Baillie Gifford Prize, đánh giá cuốn tiểu sử là “tác phẩm mang tính nguyên bản cao về một chủ đề tưởng chừng quen thuộc”. Chuyên gia này cũng tiết lộ Craig Brown chinh phục ban giám khảo giải thưởng nhờ những đột phá mới lạ, có tính “tái tạo lại nghệ thuật tiểu sử”.

Tác giả Craig Brown. Ảnh: The Guardian.

“Ý tưởng viết một cuốn sách mới về The Beatles khá khó vì đã có quá nhiều tác phẩm về họ. Tuy nhiên, tác phẩm của Craig Brown là cuốn sách nguyên bản. Nó tựa như bức tranh ghép với nhiều chi tiết hấp dẫn và mang đến những hiểu biết mới mẻ về ban nhạc huyền thoại. Đây đích thị là cuốn sách hài hước nhưng cũng rất sâu sắc”, bà Kearney nói thêm.

Tác giả Craig Brown vốn là một nhà báo, ông đã viết tổng cộng 18 cuốn sách trong sự nghiệp cầm bút. Ông chia sẻ với BBC tác phẩm về ban nhạc The Beatles đã gợi mở những con đường đặc biệt.

“Nó cho phép tôi theo đuổi những chi tiết, nhân vật đắt giá, bên lề, đặc biệt là những nhân vật nhỏ gắn liền The Beatles hay nhiều người hâm mộ kỳ lạ”, tác giả vừa giành giải nói.

Cuốn sách One Two Three Four: The Beatles in Time ra mắt ngày 2/4. Ảnh: Amazon.

Trước đây, không ít tác phẩm lựa chọn khai thác đề tài về nhóm nhạc The Beatles. Tuy nhiên, One Two Three Four: The Beatles in Time của Craig Brown mang đến một cách tiếp cận mới, sắp xếp những câu chuyện và truyền thuyết đặc sắc để hình ảnh của bộ tứ huyền thoại này một lần nữa được sáng lên.

One Two Three Four: The Beatles in Time là sự kết hợp của lịch sử, nhật ký, tự truyện, thư gửi người hâm mộ, phỏng vấn, danh sách, biểu đồ xoay quanh ban nhạc huyền thoại. Nhiều nhân vật, khía cạnh về The Beatles chưa được chú ý.

Đó là Richard và Margaret Asher, những người đã chào đón Paul McCartney như một thành viên gia đình vào ngôi nhà ở đường Wimpole Street.

Hay nhân vật thầm lặng khác là tay trống Jimmie Nicol, người thay thế Ringo 10 ngày khi ngôi sao này bị viêm họng. Cuộc sống dở dang sau khi hào quang chớp nhoáng vụt tắt cũng được tác giả Craig Brown khai thác trong cuốn tiểu sử viết về The Beatles.

One Two Three Four: The Beatles in Time đã vượt qua những đối thủ khác là The Idea of the Brain: A History (Matthew Cobb), Black Spartacus: The Epic Life of Toussaint Louverture (Sudhir Hazareesingh), Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women (Christina Lamb), Stranger in the Shogun's City: A Woman's Life in Nineteenth-Century Japan (Amy Stanley), The Haunting of Alma Fielding: A True Ghost Story (Kate Summerscale).

Người chiến thắng giải thưởng năm ngoái là Hallie Rubenhold với cuốn The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. Tác phẩm đã trở thành cuốn sách bán chạy số một của Sunday Times.