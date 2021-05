Sách về thảm họa khí hậu của Bill Gates sắp có bản tiếng Việt

Cuốn “How to Avoid a Climate Disaste” do nhóm GreenID dịch, NXB Thế giới và Omega Plus thực hiện.

Sách có tên Thảm họa khí hậu: Chúng ta đã có gì và chúng phải làm gì để ứng phó? dự kiến đến tay bạn đọc vào giữa tháng 6.

Vào ngày 23/2, cuốn sách How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need của Bill Gates ra mắt. Không lâu sau đó sách được mua bản quyền tiếng Việt.

Bìa dự kiến của cuốn Thảm họa khí hậu. Ảnh: Omega Plus.

Ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc công ty sách Omega Plus, đã thông báo vào cuối tháng 2: “Trong năm nay, chúng tôi sẽ xuất bản cuốn How to Avoid a Climate Disaster do Bill Gates viết. Ông đã dành một thập kỷ để điều tra nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, khoa học chính trị và tài chính, ông đã tập trung vào những gì cần phải làm để ngăn chặn sự trượt dốc của hành tinh dẫn đến thảm họa môi trường nhất định”

Trong cuốn sách, Bill Gates đưa ra một kế hoạch lớn về cách toàn cầu giảm thiểu khí thải nhà kính, tránh thảm họa khí hậu. Ông muốn đưa lượng phát thải khí nhà kính “về 0” càng sớm càng tốt. Tác giả cũng nêu chi tiết những gì chúng ta cần làm để đạt được mục tiêu quan trọng này.

Bill Gates từng chỉ ra mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Ông cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, thật khó để suy ngẫm về biến đổi khí hậu, bởi "Khi thảm hoạ xảy ra, bản năng của con người là tập trung tìm cách xử lý những nhu cầu cấp thiết nhất, đặc biệt là với thảm họa kinh khủng như Covid-19".

Khi khí hậu được coi là vấn đề của tương lai xa, điều đó không làm cho tính nghiêm trọng của nó giảm đi. Bill Gates cho rằng "Cách duy nhất để tránh khỏi hệ quả khí hậu tồi tệ là ngay lập tức phải tăng cường mọi nỗ lực. Tuy thế giới vẫn đang ngăn chặn virus corona cũng như bắt đầu hồi phục, chúng ta cần hành động ngay lúc này để ngăn thảm họa khí hậu bằng cách xây dựng và triển khai các phát kiến giúp loại bỏ khí thải nhà kính".