Sách về ông Trump 'đắt như tôm tươi'

Dù đã rời khỏi Nhà Trắng gần 2 năm, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong những cuốn sách chính trị bán chạy nhất.

Theo New York Times, sách chính trị không đảm bảo thành công về mặt thương mại. Nhưng kể từ khi ông Trump nhậm chức, những cuốn sách liên quan đến ông đã nở rộ tại các đơn vị xuất bản lớn nhỏ.

Và tới nay, dù ông đã mãn nhiệm gần hai năm, cái tên Trump vẫn nằm trong tâm thức của nước Mỹ.

Giữa tháng 11, ông Trump tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Vài ngày sau, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát điều tra cựu tổng thống.

Kể từ đó, một loạt động thái tranh cãi đã diễn ra. Ông Trump kêu gọi đình chỉ Hiến pháp Mỹ, đồng thời ăn tối với Nick Fuentes, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và rapper Kanye West, người gần đây có phát ngôn bài Do Thái.

Không dừng lại ở đó, vào buổi chiều 6/12 ảm đạm ở New York, một bồi thẩm đoàn đã kết án Trump Organization về tội gian lận thuế hình sự.

Guardian nhận định những “màn diễn" của ông Trump không bao giờ buồn tẻ. Và đúng như dự đoán, vào năm 2022, tổng thống thứ 45 đã để lại dấu ấn trong những gì người Mỹ đọc về chính trị.

Cựu Tổng thống Trump tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa vào tháng 10. Ảnh: Reuters.

Sách về ông Trump liên tục được xuất bản

Vào tháng 2, phóng viên Jeremy Peters của New York Times đã viết cuốn Insurgency (tạm dịch: Cuộc nổi dậy). Trong đó, Peters cho biết ông đã bắt gặp Steve Bannon đánh giá ông chủ cũ của mình, ví cảnh ông Trump đi thang cuốn nổi tiếng vào năm 2015 với cảnh trong bộ phim Triumph of the Will.

Tới tháng 3, cuốn sách One Damn Thing After Another (tạm dịch: Hết chuyện chết tiệt này đến chuyện chết tiệt khác) của cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr xuất hiện. Trong cuốn hồi ký, ông Barr gợi ý rằng đảng Cộng hòa nên bước tiếp và bỏ qua ông Trump, nhưng dành những lời gay gắt nhất cho những người chỉ trích cựu tổng thống.

Tuy nhiên, một ngày trước khi cuốn hồi ký được xuất bản, cựu bộ trưởng Tư pháp lại nói với NBC rằng ông sẽ bỏ phiếu cho ông Trump làm tổng thống vào năm 2024, nếu ông ấy là ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Guardian nhận định bất chấp những lời phản đối, cho rằng cựu tổng thống không phù hợp với công việc, ông Bill Barr vẫn không muốn bị trục xuất khỏi “khu vườn” của ông Trump.

Tháng 5 mang đến cuốn sách “bom tấn chính trị” khác trong năm, đó là This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future.

New York Times đánh giá trong cuốn sách với 473 trang cần đọc, tác giả Jonathan Martin và Alexander Burns đã tường thuật về cuộc bầu cử năm 2020, cùng năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong cả hai đảng khi đất nước tiến đến điểm căng thẳng chính trị.

Cuối tháng 5, cuốn A Sacred Oath (tạm dịch Lời thề thiêng liêng) của Mark Esper, bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng của ông Trump, và Here’s the Deal (tạm dịch: Đây là thỏa thuận) của cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway, cũng được công bố.

Hai cuốn sách ghi lại hồi ức của các nhân vật từng làm việc trong chính quyền Trump nhưng khác nhau như ngày và đêm.

Mark Esper, bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng của ông Trump. Ảnh: AP.

Esper không tiếc lời miêu tả ông Trump là người không phù hợp với chức vụ và là mối đe dọa đối với nền dân chủ, thường thể hiện sự phẫn nộ và bốc đồng.

Cuốn sách ghi lại cơn thịnh nộ của ông Trump khi được thông báo rằng Tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, thiếu quyền chỉ huy đối với lực lượng tại ngũ và vệ binh quốc gia khi cựu tổng thống muốn triển khai để chống lại người biểu tình sau cái chết của George Floyd.

“'Ông ta là kẻ thất bại’, cựu tổng thống bộc bạch. ‘Các ông đều là những kẻ thất bại!’”, theo cuốn sách.

Ngoài ông Esper, Milley và Bộ trưởng Tư pháp William Barr, ông Trump còn nhắm đến Phó tổng thống thời điểm đó Mike Pence.

“(Ông Trump) lặp lại những lời lăng mạ một lần nữa, lần này nhắm cả vào phó tổng thống, người đang ngồi lặng lẽ, mặt lạnh như băng, trên chiếc ghế ở cuối hình bán nguyệt”, Esper viết. “Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy la mắng phó tổng thống trước đây, vì vậy điều này khiến tôi chú ý”.

Trong khi đó, với cuốn sách của mình, Conway đã tấn công Bannon, Jared Kushner và Mark Meadows, chánh văn phòng cuối cùng của Trump. Cô đổ lỗi cho Tổng thống Biden về cuộc xung đột Ukraine và việc Iran đe dọa phá vỡ hạt nhân. Tuy nhiên Guardian đánh giá Conway là nữ hoàng của “việc thay thế sự thật” bởi ông Trump mới là người hủy thỏa thuận Iran.

Vào tháng 8, cuốn Breaking History (tạm dịch: Phá vỡ lịch sử) xuất bản. Cuốn hồi ký gồm nhiều câu chuyện có tính chọn lọc cao đưa con rể ông Trump, Kushner, vào vai một ngôi sao trẻ hoàn thành mọi việc trong Nhà Trắng tại nhiệm kỳ của bố vợ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox & Friends, ông Kushner cũng từng tự cho mình là người đã giúp đưa ra “quan điểm của người ngoài cuộc” đối với các vấn đề nan giải của thế giới.

"Điều đầu tiên ông ấy nói với chúng tôi là lời nói dối"

Ngày lễ Lao động ở Mỹ vào tháng 9 tiếp tục với một đợt xuất bản trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Với The Divider (tạm dịch: Kẻ phân chia), Peter Baker và Susan Glasser đã ghi lại những hành vi thái quá và đấu đá nội bộ đánh dấu một nhiệm kỳ tổng thống “không giống ai”, New York Times nhận định.

Ảnh: New York Times.

Khi ông Trump được bầu, các tác giả đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ nền dân chủ hợp hiến trong nước bị đe dọa.

Kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - đảng Cộng hòa chiếm Hạ viện, đảng Dân chủ nắm giữ Thượng viện, những người từ chối kết quả bầu cử bị đánh bại ở các bang quan trọng - được đánh giá là mang đến tia hy vọng. Tuy nhiên, sự thật vẫn là một “mặt hàng khan hiếm” đối với ông Trump.

“Một năm sau thất bại, khi chúng tôi ngồi lại với ông Trump, điều đầu tiên ông ấy nói với chúng tôi là lời nói dối”, Baker và Glasser viết. Cụ thể, Trump tuyên bố chính quyền Biden đã yêu cầu ông ghi âm một thông báo dịch vụ công thúc đẩy việc tiêm chủng Covid-19.

Ông Trump cũng từng phàn nàn với John Kelly, chánh văn phòng thứ hai của mình, đồng thời là tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, rằng: “Các ông tướng chết tiệt, tại sao các ông không được như các tướng Đức?”

“Những vị tướng nào?”

“Các tướng Đức trong Thế chiến II”.

Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, cuốn Confidence Man (tạm dịch: Người đàn ông tự tin) của phóng viên New York Times Maggie Haberman cũng ra mắt độc giả.

Cuốn sách tiết lộ các sự kiện từ thời ông Trump còn là một doanh nhân ở New York cho đến cuộc sống của ông sau nhiệm kỳ tổng thống. Nó được viết dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 200 nguồn tin khác nhau, bao gồm các cựu trợ lý cũng như 3 cuộc phỏng vấn với chính ông Trump.

Theo những chi tiết trong sách, cựu tổng thống Mỹ suýt sa thải con gái, thường xuyên nói xấu con rể mình và xả tài liệu xuống bồn cầu.

Tuy nhiên, cựu tổng thống đã công kích bà Haberman, và viết trên nền tảng mạng xã hội của mình rằng cuốn sách chứa "nhiều câu chuyện bịa đặt mà không có sự kiểm chứng", theo BBC.