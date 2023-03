Sách về những nữ lãnh đạo quyền lực trên thế giới

Cuộc đời và hành trình đến thành công của những nữ chính trị gia như Margaret Thatcher, Michelle Obama... đã trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Những người như Margaret Thatcher (cố Thủ tướng Anh), Angela Merkel (cựu Thủ tướng Đức), Hillary Clinton hay cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ như Michelle Obama... đã trở thành hình tượng đầy cảm hứng về những phụ nữ mạnh mẽ, sáng suốt và thành công trong việc lãnh đạo quốc gia và giải quyết những vấn đề quốc tế. Họ đã phải vượt qua rất nhiều định kiến về giới cũng như những thách thức trong công việc để đạt được thành công trong môi trường chính trị đầy cam go, thử thách - nơi thường có tỉ lệ nữ giới rất thấp.

Với nhiều chia sẻ thiết thực, các tác phẩm viết về cuộc đời họ không chỉ cho thấy tài năng và lòng dũng cảm của những người phụ nữ khi ở vị trí lãnh đạo, mà còn mở ra tầm nhìn về vai trò và hướng đi của nữ giới trong việc xây dựng thế giới tương lai.

Margaret Thatcher - Hồi ký bà đầm thép

Margaret Thatcher là nhân vật chính trị quyền lực nhất Vương quốc Anh vào cuối thế kỷ 20. Bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành Thủ tướng Anh, và cũng là người nắm giữ cương vị này trong thời gian lâu nhất, từ năm 1979 đến năm 1990, một kỷ lục chưa từng có trong thế kỷ 20.

Margaret Thatcher - Hồi ký bà đầm thép là quyển sách về những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Thatcher do chính tay bà chấp bút. Cuốn sách kể về những năm tháng trưởng thành, sự hình thành nhân cách và giá trị của bà. Đặc biệt cuốn sách còn mô tả chi tiết những kinh nghiệm đã đưa bà đến đỉnh cao quyền lực trong thế giới chính trị vốn ưu ái đàn ông.

Cuốn sách là phiên bản tổng hợp và rút gọn của hai cuốn hồi ký đã được xuất bản trước đây của Margaret Thatcher: The Downing Street Years (Những năm tháng tại Phố Downing), kể về thời gian bà làm thủ tướng, ra đời năm 1993 và The Path to Power (Đường tới quyền lực), kể về thời trẻ và giai đoạn đầu trong sự nghiệp của bà, ra đời năm 1995.

Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng

Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng là cuốn tiểu sử được viết theo tư liệu và quan sát riêng của nhà báo Stefan Kornelius - người đã theo dõi bà những ngày đầu sự nghiệp chính trị cho đến nay.

Tác phẩm giải thích làm thế nào một nhà vật lý đến từ Đông Đức trở thành một nhân vật cao vời ở chính trường Châu Âu và là một trong những phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Đồng thời cũng giải thích thế giới quan của Angela Merkel được hình thành và chịu ảnh hưởng bởi xuất thân và ý thức hệ của bà như thế nào, bàn về quan hệ cá nhân của bà với các đồng cấp quốc tế như David Cameron, Barack Obama, và Vladimir Putin, cũng như thái độ của bà dành cho các quốc gia và nền văn hóa của những vị nguyên thủ đó.

Tự do là trải nghiệm hạnh phúc nhất của đời tôi. Không gì làm tôi tràn đầy nhiệt huyết, thúc tôi chạy nhanh hơn, giúp tôi cảm thấy tích cực hơn là sức mạnh của tự do. Angela Merkel

Tài chèo lái của Merkel đưa nước Đức trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, đưa EU vượt qua các cơn khủng hoảng; phong cách làm chính trị điềm tĩnh, dựa trên sự kiện và lập luận duy lý. Tất cả những điều đó đưa Angela Merkel dẫn đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes ba năm liền 2006, 2007 và 2008. Bà được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm 2015.

Chất Michelle - Michelle Obama

Tuy không phải là một chính trị gia, Michelle Obama là cố vấn thân tín nhất của chồng - cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - trong suốt quá trình tranh cử và 8 năm điều hành đất nước của ông.

Khác với các hồi ký của những nhân vật chính trị trước đó, nội dung mà Chất Michelle chứa đựng không chỉ là những thông tin phong phú về chính trường nước Mỹ mà còn là khát vọng, bản lĩnh vươn lên khẳng định nữ quyền và là hành trình khẳng định mình đầy cảm xúc của một cô gái da màu với nỗ lực và ý chí không ngừng nghỉ.

Qua từng trang sách, Michelle dẫn dắt độc giả bước vào thế giới riêng của bà - những trải nghiệm đã góp phần tạo nên tố chất rất riêng của Michelle, từ tuổi thơ ở Chicago đến những năm tháng giữ vị trí điều hành, bí quyết cân bằng áp lực giữa công việc và gia đình, cho đến 8 năm quyền lực sống tại Nhà Trắng.

Khi chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình, tôi hy vọng có thể tạo đất cho những câu chuyện khác, những tiếng nói khác, để nới rộng con đường cho những con người thuộc về một nơi chốn và vì sao họ đang như thế. Michelle Obama

Chất Michelle là những câu chuyện gần gũi, trung thực khác thường từ một người phụ nữ có tố chất mạnh mẽ và sâu sắc, người đã kiên định thách thức các ước mơ, gợi mở và truyền cảm hứng cho bạn đọc trong hành trình tự khẳng định mình đến những tương lai hiện thực.

Với sự chân thực và chất hóm hỉnh sống động, Michelle kể lại những thành công và cả những thất bại, cả trong chính trường lẫn cuộc sống riêng.

Những lựa chọn khó khăn - Hillary Rodham Clinton

Hillary Clinton là cựu Đệ nhất Phu nhân của Mỹ (với chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton).

Song, bà được biết đến nhiều hơn với cương vị Ngoại trưởng Mỹ và là nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầu tiên đại diện cho một đảng lớn - Đảng Dân chủ năm 2016.

Điều gì đã diễn ra là cuốn hồi ký có tính trải nghiệm cá nhân nhất của Hillary. Lần đầu tiên Hillary Rodham Clinton tiết lộ những suy nghĩ và cảm nhận về một cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi và khó lường bậc nhất lịch sử nước Mỹ.

Hillary chia sẻ những trải nghiệm căng thẳng của mình khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn của Mỹ đề cử làm ứng viên tổng thống; trong một cuộc bầu cử nổi bật với những sự giận dữ, chủ nghĩa phân biệt giới tính, những điều kỳ lạ.