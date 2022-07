Sách về Hoàng gia Anh ra đời từ cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey

Tom Bower, tác giả cuốn “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, đã chia sẻ về duyên cớ ông viết sách và cảm xúc trong quá trình ra sách.

Nhà văn Tom Bower gần đây đã có cuộc trao đổi với hai người dẫn chương trình Eamonn Holmes và Isabel Webster cho GB News về việc ra mắt tác phẩm mới nhất của ông, cuốn Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors. Cuốn sách này đã nhận được sự chú ý lớn của báo chí ở Anh sau khi phát hành ngày 21/7. Sách có nhiều tuyên bố giật gân, trong đó có việc Meghan đã khiến Công nương Kate Middleton khóc trong một cuộc tranh cãi trước đám cưới của cô ấy với Harry; việc Hoàng tử Harry đã thay đổi số điện thoại di động của mình mà không nói với gia đình chỉ để làm hài lòng vợ mình và cả việc Nữ hoàng Anh đã thốt lên "Cảm ơn trời đất là Meghan không đến" khi nói tới đám tang của Hoàng thân Philip. Hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức nào được đưa ra từ Cung điện Buckingham hoặc đại diện của Harry và Meghan liên quan đến cuốn sách này. Dư luận cũng đặt câu hỏi về một số thông tin trong sách, đặc biệt là câu nói của nữ hoàng liên quan đến việc Meghan không tham dự tang lễ của Hoàng thân Philip. Nhà văn Bower bất bình với những chia sẻ của nhà Harry về Hoàng gia Anh. Ảnh: The Newsweek/Getty Images. Duyên cớ từ cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey Khi được Isabel Webster hỏi rằng sự rạn nứt giữa gia đình nhà Sussex và Hoàng gia Anh tác động gì cho tác giả và công việc của ông hay không, Bower nói rằng động lực thúc đẩy ông viết cuốn sách này là để phản bác những luận điểm tiêu cực về Hoàng gia Anh của vợ chồng Hoàng tử Harry. Trước đó, Harry và Meghan đã đưa ra một số tuyên bố chống lại gia đình Hoàng gia Anh trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2021 với Oprah Winfrey, trong đó có việc một số quan chức cấp cao trong Hoàng gia từ chối điều trị sức khỏe tinh thần cho Meghan và một thành viên giấu tên của gia đình Hoàng gia đã đưa ra những nhận xét thiếu nhạy cảm về màu da của những đứa con tương lai của họ. Cuốn sách vừa được ra mắt ngày 21/7. Ảnh: Amazon. Nhà văn Bower giải thích ông sẽ không viết cuốn sách này nếu Meghan không xuất hiện trên chương trình của Oprah Winfrey. Ông nghĩ những gì Meghan và Harry nói đều đáng hổ thẹn. "Tôi là một người ủng hộ Hoàng gia và tôi không nghĩ cô ấy được phép nói những điều đó và Oprah Winfrey cũng không hề phản đối. Điều đó thật tai tiếng", Bower nói. Theo đánh giá của Bower, vấn đề (gây ra tranh cãi giữa nhà Harry và Hoàng gia Anh) nằm ở chỗ "Meghan đã nhanh chóng phát hiện ra rằng cô ấy không đạt được vị thế 'số một', điều mà cô ấy muốn. Chỉ có một 'số một' trong gia đình Hoàng gia và những người còn lại trong gia đình đều ủng hộ Nữ hoàng". Tác giả Bower trước đây cũng đã lên tiếng chỉ trích gia đình Sussex và nói rằng ông "sẽ không buồn" nếu cuốn sách của ông khiến công chúng càng xa lánh họ. Trước khi ra mắt tác phẩm mới nhất này, Bower cũng từng cho ra mắt một cuốn sách về gia đình Hoàng gia Anh. Theo đó, nhân vật chính trong cuốn Rebel Prince là Thái tử Charles và mối quan hệ của ông với Camilla Parker Bowles, người hiện là Nữ công tước xứ Cornwall. Nét tương đồng giữa Meghan và Công nương Diana? Trong cuộc nói chuyện với Holmes và Webster, nhà văn Bower cũng đã thảo luận về những điểm tương đồng giữa Meghan và cố Công nương Diana. Ông Bower chia sẻ: “Một trong nhiều điều thú vị trong cuốn sách đó là trong chuyến lưu diễn đến Australia, thậm chí có thể từ trước đó, khi Harry gặp Meghan lần đầu, anh ấy đã tin rằng Meghan có nét tương đồng với Diana". Ông Bower nhận xét: “Rắc rối với Harry là anh ấy còn rất nhỏ khi mẹ anh ấy qua đời và anh ấy chưa bao giờ thực sự hiểu được người phụ nữ phức tạp này (bà Diana) và vai trò của bà ở Anh cũng như vai trò của bà trong gia đình Hoàng gia”. Sách 'Báo thù' lật tẩy chuyện nội bộ Hoàng gia Anh Cuốn tiểu sử về Meghan Markle và Hoàng tử Harry có chứa nhiều thông tin từ “những người trong cuộc chưa từng lên tiếng trước đây” sẽ được phát hành vào ngày 21/7.