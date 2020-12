Sách về gia tộc tài chính hùng mạnh của Mỹ

“Gia tộc Morgan” của Ron Chernow không chỉ kể câu chuyện của gia tộc lẫy lừng, mà còn cho thấy lịch sử nền tài chính Mỹ.

JP Morgan & Co. là tổ chức ngân hàng thương mại và đầu tư do J.P. Morgan thành lập năm 1871. Công ty là tiền thân của ba trong số các tổ chức ngân hàng lớn nhất thế giới: JPMorgan Chase, Morgan Stanley và Deutsche Bank (thông qua Morgan, Grenfell & Co). Công ty thường được gọi là "Morgan" hoặc "House of Morgan" (Gia tộc Morgan).

Cuốn sách Gia tộc Morgan (tác giả Ron Chernow) là câu chuyện toàn cảnh, phong phú về bốn thế hệ trong gia tộc Morgan và những công ty bí mật, quyền lực mà họ đã tạo ra, những công ty góp phần biến đổi thế giới tài chính hiện đại.

Sách Gia tộc Morgan tiếng Việt do Alpha Books và NXB Thế giới phát hành. Ảnh: Alpha.

Lần theo lịch sử đế chế Morgan từ những khởi đầu ở London thời Victoria đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 1987, tác giả Ron Chernow vẽ nên bức chân dung hấp dẫn về gia đình Morgan nói riêng và thế giới tài chính Mỹ, Anh nói chung. Ở đó, các thế hệ trong gia tộc thay nhau nắm giữ, phát triển đế chế, trải qua sự phồn vinh, sụp đổ rồi lại hồi sinh ngoạn mục.

Đế chế tài chính Morgan từng phục vụ nhiều gia tộc đình đám, cung cấp tài chính cho nhiều gã khổng lồ trong ngành công nghiệp.

Cuốn sách của Ron Chernow không chỉ nói về hoạt động tài chính của Morgan, mà còn cho thấy mối liên hệ giữa gia tộc này với chính phủ.

Trong cuộc khủng hoảng năm 1893, gia tộc Morgan và gia tộc Rothschild đã cho Bộ Tài chính Mỹ vay 3,5 triệu ounce vàng (tương đương gần 100 nghìn tấn vàng) để ổn định nền kinh tế.

Nhờ cung cấp vàng cho chính phủ, Morgan đã thành lập những tập đoàn lớn của Mỹ. Đến năm 1989, JP Morgan & Co. vẫn có vị trí quan trọng trong nền tài chính Mỹ từ trụ sở trên phố Wall.

Gia tộc Morgan được đánh giá là “tài liệu thuyết phục về một tổ chức đáng chú ý và những người điều hành nó, đồng thời là cuốn sách cần thiết để hiểu về tiền bạc và quyền lực đằng sau các sự kiện lịch sử lớn trong 150 năm qua”.

J. P. Morgan (giữa) và hai con. Ảnh: Getty.

Ron Chernow - tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực sách tiểu sử - từng chia sẻ ý tưởng viết sách Gia tộc Morgan đến với ông vào năm 1980, khi ông làm việc trong một tổ chức về chính sách công với vai trò nghiên cứu chính sách tài chính.

Nghiên cứu ngành tài chính Mỹ, ông đặt câu hỏi: Liệu có tồn tại một doanh nghiệp hoặc gia đình hoặc công ty đóng vai trò như lăng kính soi chiếu nền tài chính Mỹ? Có khá ít dòng họ như vậy trong lịch sử tài chính.

Tác giả dành nhiều tháng tìm hiểu, đào sâu tư liệu về gia tộc Morgan trong thư viện trường Kinh doanh Harvard, Yale, Columbia, Đại học Virginia, thư viện Morgan ở New York.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông chuyển hóa lượng kiến thức lớn vào công trình dày 800 trang Gia tộc Morgan.

Sách được xuất bản năm 1989, được trao Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ năm 1990 hạng mục phi hưu cấu. Tới nay, sách được coi là kinh điển trong lĩnh vực sách tài chính, ngân hàng.

USA Today đăng nhận xét về cuốn sách: “Chernow đã khắc họa bức chân dung mới mẻ về gia tộc Morgan và các cộng sự cấp cao tài giỏi, những người góp phần đưa ngân hàng trở thành tập đoàn quyền lực xuyên quốc gia... Những tai tiếng, bi kịch, âm mưu được hé lộ đủ chất liệu để làm nguyên một bộ phim truyền hình”.

Tạp chí Dallas Times Herald từng viết về Gia tộc Morgan: “Một tác phẩm đặc sắc và được trau chuốt kỹ lưỡng... Cuốn sách đã vén tấm màn bí ẩn vây quanh một tổ chức quyền lực của nước Mỹ... một tổ chức thậm chí còn nắm nhiều quyền hành hơn cả sự tưởng tượng hoang đường nhất của đa phần người dân Mỹ”.