Sách về cuộc đời đạo diễn kiệt xuất Alfred Hitchcock

Cuốn tiểu sử “The Twelve Lives of Alfred Hitchcock” phát hành giữa tháng 4 soi rọi vào cuộc đời, sự nghiệp của vị đạo diễn lừng danh và di sản ông để lại cho đương đại.

Tác phẩm The Twelve Lives of Alfred Hitchcock: An Anatomy of the Master of Suspense (Tạm dịch: Mười hai cuộc đời Alfred Hitchcock: Mổ xẻ bậc thầy kinh dị) là nghiên cứu của Edward White, nhà sử học, về cuộc đời của đạo diễn gạo cội Alfred Hitchcock.

Cuốn sách tập hợp các tiểu luận, phỏng vấn các học giả nghiên cứu về hành trình tạo nên tên tuổi Alfred Hitchcock: Từ khởi điểm là cậu bé nhút nhát bán tạp hóa ở London cho đến việc sáng tạo nên những bộ phim kinh điển và trở thành huyền thoại tại Hollywood.

Cuốn sách tiết lộ nhiều khía cạnh trong tính cách và suy nghĩ của Alfred Hitchcock. Ảnh: Amazon.

“Alfred là nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 20. Ông ấy bắt đầu hành trình điện ảnh với tâm thế của đứa trẻ theo chủ nghĩa hiện đại và kết thúc sự nghiệp huy hoàng bằng tư cách của kẻ hoài nghi già cỗi thuộc về chủ nghĩa hậu hiện đại”, White chia sẻ.

12 chương sách soi rọi từng khía cạnh, từng phiên bản khác nhau của vị đạo diễn lừng danh. Đặc biệt, cuốn sách cũng tiết lộ thói quen hình thành nên thẩm mỹ, quan niệm của Hitchcock về giới tính, các mối quan hệ phức tạp và những phụ nữ trong cuộc đời ông.

Trong đó, Edward White nhấn mạnh quan hệ của ông với hai nàng thơ Grace Kelly, Tippi Hedren cùng chuyện tình sâu sắc của Hitchcock và người vợ tận tụy Alma Reville.

The Twelve Lives miêu tả một cách sống động cách thức Alfred Hitchcock đối diện với nội tâm mâu thuẫn của mình. Đó cũng là phương pháp giúp ông khơi dậy ngọn lửa sáng tạo và định hình cá tính trong nhiều kiệt tác.

Cuốn sách của Edward White khẳng định: Hitchcock còn hơn cả một gã khổng lồ của Hollywood, ông là một nghệ sĩ hiện đại hoàn hảo, và tầm quan trọng của ông vượt xa giới hạn của điện ảnh.