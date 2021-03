Sách về bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ

Câu chuyện truyền cảm hứng về bác sĩ Anthony Fauci, tiếng nói đi đầu trong phản ứng của Mỹ đối với dịch Covid-19, sẽ được chia sẻ với công chúng dưới dạng sách thiếu nhi.

Nhà xuất bản Simon & Schuster đang hoàn thiện cuốn Dr. Fauci: How a Boy from Brooklyn Became America's Doctor, tác phẩm thiếu nhi do tác giả Kate Messner viết và được Alexandra Bye vẽ minh họa.

Cuốn sách kể về bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, người đã phục vụ dưới bảy đời tổng thống Mỹ.

Cuốn sách tranh sẽ ra mắt tại các hiệu sách vào ngày 29/6. Ảnh: Simon & Schuster.

"Có rất nhiều điều trong câu chuyện của ông ấy sẽ là sức hút lớn với trẻ em hôm nay, từ việc đạp chiếc xe thương hiệu Schwinn quanh Brooklyn để giao đơn thuốc từ hiệu thuốc của bố, chơi bi lắc trên đường phố, nơi ông học được cách hòa đồng với mọi người từ nhiều tầng lớp khác nhau và luôn đặt câu hỏi về thế giới", tác giả Messner thông tin với CNN Business.

Người phát ngôn của Simon & Schuster cho biết cuốn sách được viết với sự cho phép và chấp thuận của bác sĩ Fauci. Ông và nhóm làm việc của ông cũng luôn đưa ra ý kiến trong suốt quá trình viết sách.

Khi được hỏi về việc xuất phát ý tưởng viết sách, Messner nói: “Mùa xuân năm ngoái, tôi liên hệ với văn phòng của bác sĩ Fauci về một câu hỏi nhanh đối với một cuốn sách thiếu nhi khác mà tôi đang thực hiện, về niềm đam mê thời thơ ấu của những người lớn lên muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại”.

Bác sĩ Fauci đã có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.

Fauci đã trả lời Messner qua email và Messner càng biết nhiều về xuất thân và thời thơ ấu của ông. Từ đó, nữ tác giả nghĩ rằng có thể có một tác phẩm riêng để kể về ông. Messner tìm đến văn phòng của bác sĩ Fauci vào mùa thu và đề nghị có một cuộc phỏng vấn.

"Tôi biết rằng tôi đang yêu cầu thời gian từ một trong những người bận rộn nhất ở Mỹ khi ông là người đưa ra những định hướng cho cộng đồng trong thời gian khó khăn nhất của đại dịch. Nhưng tôi cũng biết rằng bác sĩ Fauci hiểu giáo dục cần thiết như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng", nữ tác giả cho biết.

Messner đã phỏng vấn Fauci một vài lần "ở các thời điểm bên lề ngày làm việc dài của ông", một lần trong cuộc gọi Zoom khi ông đang từ văn phòng về nhà và một lần khác vào sáng sớm. Messner cũng khai thác được nhiều nội dung từ những bài phát biểu và phỏng vấn trước công chúng của ông. Sau đó, nữ tác giả lồng ghép các câu chuyện về quá trình trưởng thành của ông vào cuốn sách.

Messner nói rằng mình đã bị ấn tượng bởi "sự tò mò đầy quyết tâm" và sự hiệu quả của ông ấy trong vai trò một người chia sẻ.

Messner bày tỏ: “Trước khi Tony Fauci trở thành bác sĩ của người Mỹ, ông là một đứa trẻ với hàng triệu câu hỏi về mọi thứ... Tôi thực sự hy vọng những đứa trẻ tò mò khi đọc cuốn sách này, những đứa trẻ mà chúng ta đang trông đợi sẽ giải quyết những thách thức trong khoa học của tương lai, sẽ nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện của bác sĩ Fauci và đặt mục tiêu cao như vậy”.