Sách tranh của 2 họa sĩ Việt được giới thiệu trên báo Mỹ

Cuốn sách "Hành trình đầu tiên" của Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên được giới thiệu trên báo New York Times và The Wall Street Journal của Mỹ.

Cuốn sách tranh Hành trình đầu tiên, nhan đề tiếng Anh My First Day của hai họa sĩ trẻ Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên mới đây đã xuất hiện trong mục những cuốn sách thiếu nhi mùa tựu trường của The Wall Street Journal. Tác phẩm cũng được nhắc đến cùng nhiều cuốn sách khác trong một danh mục sách của tờ New York Times.

Cuốn sách Hành trình đầu tiên được giới thiệu trên những tờ báo lớn của Mỹ. Ảnh: KAA Illustration.

Trong bài báo "Children’s Books: Back to School We Go!" trên The Wall Street Journal, tác giả Meghan Cox Gurdon nhắc đến cuốn sách Hành trình đầu tiên với cách đến trường đặc biệt của cậu bé An.

Trong ngày đầu đến trường, nhiều đứa trẻ đi bộ, có em lại đi xe bus, nhưng lại có những cậu bé bước vào một chiếc xuồng con và chèo qua các con kênh rạch như An, nhân vật chính trong cuốn sách.

Tác giả Gurdon đã nhận xét: "Cuốn sách tranh tuyệt đẹp này phù hợp trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Nó cho ta thấy được rằng dù trẻ em đến trường theo cách nào đi nữa, cảm giác hồi hộp, bồn chồn trong ngày đầu đi học cũng đến với bất cứ ai".

Còn trên New York Times, Jennifer Krauss đã giới thiệu 8 cuốn sách tranh đặc sắc trong bài báo "Finding Your Own Way With Words, and Images", trong đó có Hành trình đầu tiên.

Tác phẩm này được hai họa sĩ Việt Nam Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên sáng tác năm 2014 để tham gia cuộc thi "Scholastic Picture Book Award" ở Singapore.

Cuốn sách đã vượt qua hàng trăm câu chuyện được gửi về từ khắp châu Á để đoạt giải thưởng cao nhất. Sách được xuất bản tiếng Việt năm 2018 với tên gọi Hành trình đầu tiên.

Hành trình đầu tiên là cuốn sách tranh đậm chất miền Tây Nam Bộ của hai họa sĩ Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng.

Theo chia sẻ của hai họa sĩ, cuốn sách chịu ảnh hưởng nhiều từ tập truyện Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Lấy bối cảnh sông nước Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ, hành trình đầu tiên mang hình ảnh Việt Nam ra khắp thế giới là chuyến phiêu lưu đầy tự hào.

Bản tiếng Anh cuốn sách vừa được Penguin Random House xuất bản tháng hai tại Mỹ với bìa sách và lời dịch mới của tác giả và họa sĩ Christopher Myers.