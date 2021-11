Sách thiếu nhi đoạt giải A giải Sách Quốc gia lần thứ tư

Một trong hai tác phẩm đoạt giải A của năm nay thuộc về cuốn sách thiếu nhi Chang hoang dã - Gấu. Sách thiếu nhi số lượng không nhiều so với các mảng khác nhưng chất lượng được đánh giá cao hơn so với năm trước. Thể loại này chiếm một giải A, 4 giải B, 2 giải C.