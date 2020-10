Sách phát triển bản thân của ngôi sao mạng xã hội Pháp

Cuốn "Toujours Plus" của ngôi sao mạng xã hội Pháp Léna Mahfouf đã bán được 62.000 bản chỉ trong 3 tuần.

Một người Pháp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), 22 tuổi, tên là Léna Mahfouf (bút danh Léna Sitances), mới ra mắt cuốn sách phát triển bản thân, thu hút sự chú ý của bạn đọc.

Toujours Plus (tạm dịch Always Plus - Luôn nhiều hơn) bán được 62.000 bản kể từ khi được phát hành cách đây 3 tuần. Nhà xuất bản Robert Laffont đang in thêm 150.000 bản.

Cuốn sách đã đạt được doanh số đáng kinh ngạc trong giới xuất bản Pháp. Ảnh: Amazon.

Doanh số này khiến Toujour Plus - tập trung đưa lời khuyên về cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống - là một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Pháp mùa thu này.

Sự nổi tiếng của cuốn sách phần lớn do sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội của Léna. Cô có 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram, 800.000 lượt theo dõi trên TikTok và thêm 1,6 triệu người đăng ký kênh YouTube.

Các video được chia sẻ trên trang Instagram của Léna cho thấy đông đảo người hâm mộ ủng hộ việc ký tặng sách.

Chia sẻ bức ảnh tạo dáng bên áp phích Toujours Plus Metro, Léna viết: "Ngày 24/9, tôi phát hành cuốn sách Always Plus của mình. Đến tối 25/9, nó đã được bán hết sạch. Tôi rất vui mừng thông báo rằng hôm nay, chúng tôi đang bổ sung và kệ sách của các nhà sách sẽ đầy trở lại. Bạn thậm chí có thể tìm thấy tôi trên tuyến tàu điện ngầm số 9 của Paris...”.

Lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội đã giúp sách của Léna được bán nhanh chóng. Ảnh: Daily Mail.

Sinh ra ở Paris trong gia đình người Algeria, Léna từng bị bắt nạt ở trường và giờ đây, cô đã chia sẻ chính trải nghiệm của mình để hỗ trợ người hâm mộ.

Sau khi tốt nghiệp bằng tú tài văn học, Léna tiếp tục theo học ngành Marketing và thời trang tại trường đại học. Cô có 6 tháng ở New York, Mỹ.

Khi trở lại Paris, Léna đã ra mắt kênh YouTube của mình, nơi cô chia sẻ nhiều video ngắn về đời sống với cách trò chuyện ​​tràn đầy năng lượng.

Sau khi tạo dựng được lượng người theo dõi đông đảo, Léna dần được các thương hiệu lớn chú ý. Dù không tiết lộ về thu nhập, Léna từng cho biết cô có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái nhưng không đủ tiền mua một căn hộ ở Paris.