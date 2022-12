Sách ngoại cổ được săn đón tại Việt Nam

Nghệ thuật xây dựng hình ảnh trong 'Avatar 2'

Cùng việc "Avatar: The Way of Water" đang càn quét phòng vé toàn cầu, bí mật về cách thức xây dựng hình ảnh kì vĩ trong bộ phim này cũng được tiết lộ qua quyển sách mới.