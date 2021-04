Sách nghệ thuật về loạt phim ‘The Walking Dead’ sắp ra mắt

Đài AMC sẽ phát hành một cuốn sách nghệ thuật “artbook” dày 240 trang giới thiệu nhiều bức tranh ảnh, đồ họa, bảng phân cảnh chưa từng được công bố về loạt phim “The Walking Dead".

Kể từ khi công chiếu cách đây hơn mười năm, loạt phim xác sống nổi tiếng The Walking Dead luôn là chương trình hàng đầu của đài AMC. Được sản xuất dựa trên truyện tranh cùng tên của Robert Kirkman, bộ phim The Walking Dead đã làm nức lòng người hâm mộ với những diễn biến kịch tính khi nhiều nhân vật được công chúng yêu thích phải tử vong.

Cuốn sách dự kiến rất ăn khách khi ra mắt. Ảnh: AMC Networks Publishing.

Theo nhà xuất bản truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa Image Comics, một cuốn sách về loạt phim The Walking Dead sắp được phát hành, bao gồm các khung hình nghệ thuật chưa từng được công bố liên quan đến loạt phim này.

Cuốn sách nghệ thuật The Art of AMC’s The Walking Dead Universe dày 240 trang, sẽ được đóng bìa cứng, chia sẻ các khung hình hậu trường giai đoạn tiền sản xuất và sản xuất nghệ thuật của phần phim chính The Walking Dead và hai phần hậu truyện Fear the Walking Dead và The Walking Dead: World Beyond.

Cuốn sách nghệ thuật này, tập hợp các bản phác thảo gốc, ý tưởng nghệ thuật, bảng phân cảnh và nhiều chi tiết khác từ ba loạt phim, sẽ ra mắt vào ngày 29/9/2021.

Cuốn sách được phát hành khi loạt phim The Walking Dead đi đến hồi kết. Ảnh: AMC Networks Publishing.

Bìa cuốn sách sẽ giới thiệu hàng chục nhân vật liên quan đến các loạt phim này. Cuốn sách cũng có phần giới thiệu của Giám đốc nội dung Scott M. Gimple cũng như "nhiều sự thật thú vị" từ những người sáng tạo và thành viên tham gia xây dựng nên ba loạt phim.

Khi loạt phim The Walking Dead và The Walking Dead: World Beyond sẽ kết thúc trong năm nay, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến ​​số phận cuối cùng của nhiều nhân vật được họ yêu thích.

Với việc phát hành cuốn sách ngay sau buổi ra mắt của The Walking Dead mùa 11, tác phẩm nghệ thuật mới này có thể sẽ thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Những hình ảnh minh họa và bảng phân cảnh chưa từng thấy của loạt phim này chắc chắn rất hấp dẫn đối với những tín đồ phim lâu năm.