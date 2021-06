Sách mới cáo buộc ông Trump từng chỉ đạo quân đội bắn người biểu tình

Khi các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc dâng cao mùa hè năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump được cho từng chỉ đạo quân đội Mỹ nổ súng vào người biểu tình.

Những chỉ đạo của ông Trump dành cho quân đội được tiết lộ trong cuốn sách "Frankly, we did wint his election: The inside story of how Trump lost" của tác giả Michael Bender, một phóng viên kỳ cựu của tờ Wall Street Journal. Cuốn sách dự kiến xuất bản trong tháng 8, theo CNN.

Theo tiết lộ từ cuốn sách, ông Trump từng nhắc tới hình ảnh về những cuộc chạm trán giữa lực lượng thực thi pháp luật và người biểu tình, nói rằng "đó là cách các ông cần xử lý chúng, đập vỡ sọ chúng đi".

Cựu Tổng thống Trump cũng nhiều lần nói với lãnh đạo quân đội, cảnh sát rằng ông muốn quân đội "đánh thẳng tay" và "bắn" người biểu tình.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhìn ông Trump trong một sự kiện ở Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AP.

Trong cuốn sách, tác giả Bender cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Bộ trưởng Tư pháp William Barr đều phản đối các chỉ đạo của ông Trump.

"Thế thì các ông hãy bắn vào đùi, hoặc vào chân chúng. Nhưng cần mạnh tay với chúng", cựu Tổng thống Trump nói.

Ông Milley cũng từng nói với Stephen Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, là hãy "im mồm" sau khi vị cố vấn nói "các thành phố đang rực cháy" vì phong trào biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát.

Mùa hè năm 2020, khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát nổ ra ở nhiều thành phố lớn tại Mỹ, cựu Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ kích hoạt Đạo luật Nổi dậy, cho phép tổng thống triển khai quân đội và vệ binh quốc gia nhằm trấn áp nổi dậy, bạo loạn.

Theo tác giả Bender, ông Milley từng chỉ vào bức chân dung của Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mỹ, và nói với ông Trump: "Ông ấy mới phải đối mặt một cuộc nổi loại. Cái chúng ta có, thưa tổng thống, chỉ là một cuộc biểu tình"