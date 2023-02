Sách mở rộng tư duy quản lý

Một người làm quản lý cần có kỹ năng nắm bắt tâm lý, mạnh mẽ và sáng tạo trong điều hành cấp dưới của mình.

Người quản lý một văn phòng đòi hỏi nhiều kỹ năng, phải được trau dồi và củng cố liên tục. Họ cần sẵn sàng học hỏi các khái niệm mới, mở rộng suy nghĩ và cho phép bản thân tiếp cận những lĩnh vực xa lạ, sẽ hỗ trợ để trở thành người quản lý hiệu quả nhất và điều hành một nơi làm việc thống nhất.

Ngày nay, với số lượng sách về quản lý ngày càng tăng, để tìm kiếm một đầu sách giá trị có thể khó khăn hơn. Trang Eden đã gợi ý những cuốn sách chứa đựng hiểu biết thực tế, giúp bạn quản lý tốt và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên của mình.

The Best Place To Work

Cuốn sách của tác giả Ron Friedman sử dụng nghiên cứu mới nhất từ ​​các lĩnh vực động lực, sáng tạo, kinh tế học hành vi, khoa học thần kinh và quản lý, tiết lộ về thứ thực sự khiến chúng ta thành công trong công việc.

Kết hợp những câu chuyện mạnh mẽ cùng phát hiện vượt trội, Friedman chỉ ra cho các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ cách để có thể sử dụng nhiều kỹ thuật đã được khoa học chứng minh để thúc đẩy tư duy thông minh, đổi mới và hiệu suất mạnh mẽ hơn.

Cuốn sách của tác giả Ron Friedman chứa đựng nhiều kinh nghiệm để quản lý nhân sự hiệu quả.

Friedman giải thích cách lối suy nghĩ như một nhà đàm phán con tin có thể giúp bạn dập tắt cuộc tranh luận tại nơi làm việc, tại sao đặt một chậu cá gần bàn làm việc có thể nâng cao tư duy, và cách kết hợp các yếu tố gây xao nhãng có chiến lược vào lịch trình giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn.

Cuốn sách này cung cấp cho nhân viên và giám đốc điều hành những lời khuyên thay đổi cuộc chơi để làm việc thông minh hơn, giúp biến bất kỳ tổ chức nào - bất kể quy mô, ngân sách hay tham vọng - thành một nơi làm việc phi thường.

The Making Of A Manager

Trong cuốn sách của mình, tác giả Julia Zhuo chia sẻ kinh nghiệm về việc bắt đầu nhận vai trò lãnh đạo có thể giống như bị ném xuống vực sâu mà không có bất cứ thứ gì để bấu víu, đề cập đến vai trò quản lý tại Facebook của mình.

Khi mới bắt đầu nhiệm vụ đó, cô có kiến ​​thức hạn chế và nhận thức về vai trò quản lý khác rất nhiều so với kinh nghiệm trước kia.

Cô đã biến mục đích của người quản lý thành mục đích xây dựng một nhóm làm việc tốt với nhau, hỗ trợ các thành viên vượt qua các mục tiêu nghề nghiệp của họ, tạo ra các quy trình hiệu quả và dễ dàng để đảm bảo kết quả tích cực.

Cuốn sách này chứa đầy những ví dụ hàng ngày và hiểu biết sâu sắc, bao gồm cách phân biệt một người quản lý tuyệt vời với một người quản lý trung bình; khi nào bạn nên bỏ qua một cuộc phỏng vấn khó xử và tuyển dụng ai đó…

Crucial Conversations

“Crucial Conversations: Tools For Talking When Stakes Are High” của các tác giả Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan và Al Switzler được xuất bản lần đầu cách đây hơn 10 năm. Nó đã cách mạng hóa phương thức mọi người giao tiếp bất đồng quan điểm và cảm xúc thay đổi mạnh.

Người quản lý cần biết cân bằng cảm xúc giữa các nhân viên. Ảnh minh họa: Canva Studio/Pexels.

Thông qua cuốn sách, hàng triệu người đã học được cách tổ chức các cuộc đối thoại quan trọng hiệu quả, cải thiện đáng kể cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ nhờ những phương pháp được nêu trong cuốn sách này.

Cuốn sách này chứa đầy chiến lược hiệu quả giúp bạn dẫn đầu trong bất kỳ cuộc đối thoại khó khăn nào. Nó cũng đưa ra nghiên cứu điển hình về cách các nhà lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng thành công những phương pháp đã nêu để đạt được kết quả.

Remote

“Remote: Office Not Required” của hai tác giả Jason Fried và David Heinemeier Hansson khám phá hiện tượng làm việc tại nhà và chỉ ra chính xác cách thiết lập công việc từ xa.

Trong nhiều ngành, công nghệ đang tạo ra các không gian làm việc ảo cho phép nhân viên đưa đến đóng góp quan trọng mà không cần tập trung lại với nhau tại văn phòng. Ngày nay, mô hình mới là "chuyển công việc tới cho người lao động, thay vì người lao động đến nơi làm việc”.

Làm việc từ xa giúp tăng nguồn nhân tài, giảm áp lực thuê bất động sản và cải thiện khả năng tiến hành kinh doanh trên nhiều múi giờ, và đó chỉ là một số lợi ích cơ bản có thể kể đến.

The First 90 Days

Michael D. Watkins đã chia sẻ các chiến lược để chinh phục những thách thức khi nhận vai trò mới bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp của mình.

Cuốn sách này như một bản hướng dẫn, cung cấp danh sách kiểm tra chi tiết và cách tạo mục tiêu để bạn bắt kịp công việc mới.

“The First 90 Days” chứa đầy đủ chiến lược và chiến thuật để giải quyết vấn đề khó khăn. Nó chỉ cho bạn cách trò chuyện phù hợp để thành công, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và cách trở thành người lãnh đạo tốt hơn cho chính bản thân và những người khác.