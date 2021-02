Sách hồi ký của bà Obama có thêm phiên bản mới

Cuốn sách "Becoming" sẽ phát hành thêm bản bìa mềm và bản sách dành cho độc giả trẻ vào ngày 2/3 tới đây.

Penguin Random House vừa thông báo cuốn sách hiện tượng toàn cầu Becoming (tựa Việt: Chất Michelle) của cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama sẽ được phát hành thêm một phiên bản mới cho độc giả trẻ cũng như bản bìa mềm với giá bìa thấp hơn.

Phiên bản Becoming dành cho độc giả trẻ và bản sách bìa mềm của bà Michelle Obama. Ảnh: Penguin Random House.

Phiên bản dành cho độc giả trẻ được bà Obama viết lại dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên, với lời tựa mở đầu đặc biệt do chính bà viết mới cũng như ba phụ lục ảnh màu. Bản sách Becoming này sẽ được phát hành bìa cứng do Puffin, một nhánh của Penguin Random House, đứng tên xuất bản.

Trong phiên bản Becoming cho độc giả trẻ, Michelle Obama kể lại đầy đủ câu chuyện trưởng thành của bà với sự chân thành và can đảm vốn có. Đó là niềm vui và hạnh phúc trước những chiến thắng cá nhân bên cạnh những va chạm, thử thách xuyên suốt con đường trở thành người lớn.

Thông qua những câu chuyện đó, bà muốn truyền tải những thông điệp tích cực tới người trẻ rằng, không có ai là hoàn hảo cả, quá trình trưởng thành mới là điều quan trọng và hãy tìm cho mình tiếng nói của riêng bản thân. Mình là ai, và mình muốn trở thành người như thế nào.

"Lớn lên ở miền Nam Chicago trong những năm 1960 và 70, cha mẹ tôi, Fraser và Marian Robinson, luôn thẳng thắn với tôi và anh trai tôi, Craig. Họ không bao giờ ngụy tạo sự thật hoặc nói ra điều gì đó khác với những gì nó vốn có - bởi vì họ biết chúng tôi có thể giải quyết nó. Tôi muốn dành cho các bạn sự tôn trọng như vậy.

Vì vậy, lời hứa của tôi là mang đến cho các bạn câu chuyện của tôi trong tất cả những vinh quang hỗn độn của nó. Từ lần tôi vật lộn hồi đi học mẫu giáo, đến nụ hôn đầu tiên và những bất an mà tôi cảm thấy khi lớn lên, đến sự hỗn loạn của một chiến dịch tranh cử, cho đến trải nghiệm kỳ lạ khi bắt tay Nữ hoàng Anh...

Tôi hy vọng rằng khi bạn đang đọc những câu chuyện này, bạn cũng sẽ nghĩ về tuổi trẻ của chính mình - bởi vì đó là món quà đẹp nhất mà bạn từng có", bà Obama viết trong lời mở đầu.

Sau hai năm phát hành sách bìa cứng dành cho độc giả trưởng thành, Becoming cũng ra ấn bản bìa mềm với giá ưu đãi hơn. Sách cũng có một lời mở đầu được bà Obama viết mới hoàn toàn, một bức thư mà mẹ của bà gửi cho con gái khi bà còn trẻ và một tập hợp thông tin về câu lạc bộ sách của Michelle Obama gồm 20 câu hỏi thảo luận cũng như 5 câu hỏi đáp nhanh.

Becoming trở thành một hiện tượng toàn cầu khi được xuất bản lần đầu năm 2018. Lần đầu tiên Michelle Obama mời độc giả vào thế giới của mình, ghi lại những trải nghiệm đã hình thành nên bà.

Cuốn sách Becoming của bà Obama trở thành hiện tượng xuất bản toàn cầu từ khi ra mắt năm 2018. Ảnh: Isaac Palmisano.

Từ thời thơ ấu của bà ở miền Nam Chicago cho đến những năm bà làm giám đốc điều hành cân bằng giữa nhu cầu làm mẹ và công việc. Đó còn là thời gian bà ở Nhà Trắng với tư cách là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ cho đến khi bà trở lại thành một công dân bình thường.

Cuốn sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới, hơn 100 tuần đứng trong danh sách bán chạy của tờ New York Times. Bản sách tiếng Việt Chất Michelle cũng được đông đảo bạn đọc yêu mến.

Hai phiên bản mới của Becoming sẽ phát hành tại Mỹ cùng một ngày 2/3 tới đây.