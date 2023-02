Sách giúp vượt qua cạm bẫy nơi công sở

Những cuốn sách dưới đây mang đến kinh nghiệm để bạn ứng xử phù hợp, xây dựng kỹ năng và mạnh mẽ hơn trong môi trường làm việc.

"Enchantment" là cuốn sách giúp bạn hiểu được cách xử lý các tình huống nơi văn phòng.

Những thách thức để bước lên nấc thang tiếp theo ở chốn công sở thường không dễ dàng.

Dù bạn đang tìm cách cải thiện kỹ năng hay muốn tránh sa vào cạm bẫy chốn công sở, dưới đây là những cuốn sách phù hợp để bắt đầu nghiên cứu.

Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions

Sự quyến rũ, theo định nghĩa của chuyên gia kinh doanh có sách bán chạy nhất Guy Kawasaki, không phải là thao túng con người.

“Enchantment” giúp bạn biết biến đổi các tình huống và các mối quan hệ. Nó biến sự thù địch thành văn minh và văn minh thành thân thiện. Nó thay đổi những người hoài nghi và yếm thế thành người tin tưởng, biến người do dự thành những người trung thành.

Sự mê hoặc có thể xảy ra trong một giao dịch bán lẻ, đàm phán cấp cao của công ty hoặc cập nhật bài đăng mạng xã hội. Và khi được thực hiện đúng, nó sẽ mạnh mẽ hơn các kỹ thuật thuyết phục, gây ảnh hưởng hoặc tiếp thị truyền thống.

Power: Why Some People Have It and Others Don’t

Là một trong những bộ óc vĩ đại về lý thuyết quản lý, tác giả và đồng tác giả của 13 cuốn sách khác nhau, bao gồm cả cuốn sách nổi tiếng về trường kinh doanh “Quản lý bằng quyền lực”, Jeffrey Pfeffer chỉ cho độc giả của mình cách thành công và sử dụng quyền lực trong thế giới thực.

"Power" đưa đến chìa khóa thăng tiến cho dân văn phòng.

Trong “Power”, Pfeffer tuyên bố rằng chỉ riêng trí thông minh, hiệu suất và khả năng được yêu thích không phải là chìa khóa để thăng tiến trong một tổ chức.

Thay vào đó, ông khẳng định việc tự quảng cáo, xây dựng các mối quan hệ, trau dồi danh tiếng về khả năng kiểm soát và quyền lực, đồng thời hoàn thiện phong thái mạnh mẽ mới là động lực quan trọng của sự thăng tiến và thành công.

Corporate Confidential

Cuốn sách với tiêu đề phụ “50 bí mật mà công ty không muốn bạn biết, và phải làm gì với chúng” được ví như “cẩm nang sinh tồn” chốn công sở, được viết bởi Cynthia Shapiro - một cựu giám đốc nhân sự.

Shapiro đã chia sẻ những hiểu biết cũng như điều gây “vỡ mộng” ở văn phòng. Tác giả khuyên bạn “đừng bao giờ phàn nàn hay đưa quan điểm tiêu cực một cách công khai”; khi được yêu cầu làm bất cứ điều gì, câu trả lời nên là “chắc chắn rồi” kèm theo một nụ cười thân thiện.

Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc của bạn nên thống nhất và phù hợp với người đứng đầu.

“Đừng kết bạn ở nơi làm việc. Muốn được yêu thích là thứ ‘chết người’”, Shapiro nhấn mạnh.

Rework

Phần lớn sách kinh doanh đều đưa cho bạn một lời khuyên cũ kỹ: Viết một kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm nhà đầu tư...

Với “Rework”, các tác giả Jason Fried và David Heinemeier Hansson cho độc giả thấy cách tốt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn để thành công.

Hãy đọc và bạn sẽ biết tại sao các kế hoạch lại thực sự có hại, tại sao bạn không cần các nhà đầu tư bên ngoài và tại sao tốt hơn hết là bạn nên phớt lờ sự cạnh tranh.

Sự thật là bạn cần ít hơn mình nghĩ. Chúng ta không cần phải là một người nghiện công việc hay tốn thời gian cho công việc giấy tờ hoặc họp hành. Bạn thậm chí không cần một văn phòng.

Điều bạn thực sự cần làm là ngừng nói và bắt tay vào làm. Cuốn sách này chỉ cho bạn con đường. Bạn sẽ học được cách làm việc hiệu quả hơn, cách quảng bá, cùng vô số ý tưởng khác thường sẽ truyền cảm hứng.

What Got You Here Won’t Get You There

Bạn đang làm tốt trong lĩnh vực của mình, nhưng có một cái gì đó đứng giữa bạn và cấp độ thành tựu tiếp theo.

Theo tác giả Marshall Goldsmith, có lẽ đó là một thiếu sót nhỏ - một hành vi mà bạn thậm chí còn không nhận ra - là điều duy nhất ngăn cản bạn đến với nơi mình muốn.

Các tác giả của “What Got You Here Won’t Get You There” đã chỉ ra 20 thói quen xấu thường thấy trong môi trường doanh nghiệp và đưa đến cách tiếp cận có hệ thống để giúp bạn đạt được sự thay đổi tích cực trong hành vi.