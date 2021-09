Sách giả tưởng thần thoại thắng giải Women’s Prize for Fiction 2021

Giải thưởng Women’s Prize for Fiction năm 2021 trao cho Susanna Clarke với tiểu thuyết "Piranesi", được công bố ngày 9/9 tại Anh.

Piranesi là tiểu thuyết giả tưởng đậm chất thần thoại kể về người hùng tên Piranesi khám phá những hành lang vô tận của ngôi nhà ẩn dưới đại dương.

Cuốn sách có nhiều điểm chung với các tác phẩm của C.S. Lewis, Diana Wynne Jones và Neil Gaiman, cùng mang màu sắc phiêu lưu thần thoại trong truyện kể của mình.

Susanna Clarke cùng cuốn sách Piranesi chiến thắng Women’s Prize for Fiction 2021. Ảnh: Bloomsbury.

Theo lời Bernardine Evaristo, tiểu thuyết gia chiến thắng giải Booker và là trưởng ban giám khảo năm nay, Piranesi giống như "chuyến du hành độc đáo và đầy bất ngờ, kết hợp nhiều thể loại và thách thức các định kiến ​​về cách một cuốn sách nên là như thế nào".

Chiến thắng của Piranesi đã mang về cho Susanna Clarke 30.000 bảng Anh (khoảng 940 triệu đồng). Tác giả Susanna Clarke sinh năm 1959. Bà sáng tác cuốn sách đầu tiên Jonathan Strange & Mr Norrell cách đây 17 năm, và mới chỉ quay lại viết tác phẩm thứ hai Piranesi.

Cả hai đều đạt được nhiều thành tựu lớn khi Jonathan Strange & Mr Norrell chiến thắng giải Hugo Award, World Fantasy Award, được đề cử giải Booker và là tiểu thuyết hay nhất năm do tạp chí TIME bình chọn. Trong khi đó, Piranesi được đề cử giải Costa Book, Hugo Award và chiến thắng Women’s Prize for Fiction năm nay.

Piranesi đã đánh bại những ứng cử viên nặng ký bao gồm The Vanishing Half của Brit Bennett, Unsettled Ground của Claire Fuller, Transcendent Kingdom của Yaa Gyasi, No One Is Talking About This của Patricia Lockwood và How the One-Armed Sister Sweeps Her House của Cherie Jones.

Danh sách này có The Vanishing Half được xác nhận đã được mua bản quyền tiếng Việt và sẽ xuất bản trong thời gian tới.

Women’s Prize for Fiction là một trong những giải thưởng văn học uy tín bậc nhất của Anh, dành cho các tiểu thuyết nguyên tác được viết bằng tiếng Anh và bởi các tác giả nữ không phân biệt quốc tịch. Tiền thân của giải thưởng này có tên gọi Orange (kéo dài từ năm 1996 đến 2012) và Baileys Women's Prize for Fiction (2014-2017).

Các tác phẩm được đề cử giải Women’s Prize for Fiction 2021. Ảnh: Women's Prize.

Giải thưởng này được thành lập năm 1996 sau khi giải Booker không có bất kỳ tác giả nữ nào được đề cử năm 1991. Việc chiến thắng hoặc được đề cử giải Women’s Prize for Fiction đã giúp các nhà văn nữ tự tin hơn trong sự nghiệp theo đuổi văn chương của mình.

Một số tác phẩm từng chiến thắng cũng được yêu thích tại Việt Nam như Mình cần nói chuyện về Kevin (2005, Lionel Shriver), Nhan sắc (2006, Zadie Smith), Nửa mặt trời vàng (2007, Chimamanda Ngozi Adichie), Đường về nhà (2008, Rose Tremain) và Trường ca Achilles (2012, Madeline Miller).