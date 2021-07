Sách giả 'Muôn kiếp nhân sinh' được bán công khai trên mạng

Theo nhà phát hành, "Muôn kiếp nhân sinh 2" và một số đầu sách ăn khách bị làm giả và bán trên nhiều trang mạng xã hội.

Muôn kiếp nhân sinh là sách của GS John Vũ - Nguyên Phong. Cuốn sách từng ghi dấu trên thị trường khi phát hành 210.000 bản trong năm 2020. Đến năm 2021, phần hai của sách ra mắt bạn đọc.

Sau hơn hai tuần ra mắt phần hai, sách giả đã xuất hiện. Theo thông tin từ công ty phát hành First News - Trí Việt, họ nhận được phản ánh từ bạn đọc rằng họ mua sách Muôn kiếp nhân sinh 2 quan mạng, nhận sách có nhiều điểm kém chất lượng. Đơn vị này đã đặt mua 26 cuốn Muôn kiếp nhân sinh 2 từ các trang trên mạng xã hội.

Phân biệt sách thật, sách giả Muôn kiếp nhân sinh 2. Ảnh: F. N.

Họ đặt sách qua các trang fanpage khác nhau, khi giao hàng đơn vị bán đã dùng các số điện thoại khác nhau, nhưng “kho giao hàng hầu như tập trung ở một địa chỉ”, tại Hà Nội.

Nhận sách đặt trên mạng xã hội về, đơn vị này nhận thấy có nhiều điểm không đúng với sách của mình sản xuất. Ví dụ, sách thật dùng giấy ford Nhật, in sách ba màu, 40 trang phụ bản in 4 màu… Sách mua qua một số fanpge có chất lượng giấy mỏng, in ấn mực trắng, đen cẩu thả, gáy sách mỏng…

Ngoài Muôn kiếp nhân sinh, đơn vị này còn phát hiện một số đầu sách của mình bị làm lậu, người bán dùng chiêu giảm giá 50% so với giá bìa.

Đơn vị này đã lập ra danh sách 54 fanpage mà họ cho là bán sách giả trên mạng xã hội để cảnh báo bạn đọc.

Đại diện First News nêu thực trạng: “Một cuốn sách thật muốn được xuất bản hợp pháp phải tiêu tốn hàng trăm loại chi phí, được thực hiện tâm huyết công phu ngày đêm cả năm trời mới được phát hành - thế nhưng sách giả Muôn kiếp nhân sinh đã bị sản xuất tiêu thụ công khai đồng loạt chỉ sau 2 tuần khi sách thật có giấy phép phát hành".