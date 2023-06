Sách được in nhiều nhất, sách đắt nhất và những sự thật thú vị về sách

Đọc sách là một hoạt động mang tính chủ quan và mỗi cá nhân, mỗi nền văn hóa lại có cách tiếp cận khác nhau. Do vậy, có rất nhiều điều thú vị về sách và đọc sách trên thế giới.

Những dữ liệu “nhất” về sách

Vào năm 2021, Sách kỷ lục Guinness thế giới đã vinh danh Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, với khoảng 5-7 tỷ bản đã được bán ra. Họ đang đề cập cụ thể đến phiên bản Kinh thánh Cơ đốc giáo.

Tuy nhiên, có rất nhiều ấn bản và phiên bản của Kinh thánh, bao gồm cả những ấn bản đã bị mất hoặc không bao giờ được bán ra (ví dụ là các ấn bản được tu viện viết ra và chỉ lưu hành trong tu viện). Tình hình này khiến số liệu thống kê cụ thể về Kinh thánh khó xác định.

Vì vậy, nếu Kinh thánh Cơ đốc giáo là cuốn sách bán chạy nhất nói chung, thì cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất từ ​​trước đến nay là gì? Vào tháng 5, Kevin Wong tại IGN đã biên soạn danh sách này, giải thích lý do đây là một nhiệm vụ khó khăn khi ông cũng phải loại trừ các văn bản chính trị và tôn giáo. Theo danh sách này, cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại là Don Quixote, với 500 triệu bản được bán ra kể từ khi ra mắt lần đầu bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 1605 và 1615.

Về cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới, nhiều học giả coi The Tale of Genji, được tác giả Nhật Bản Murasaki Shikibu viết trước năm 1021, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên từ trước đến nay. Tuy nhiên, có nhiều tác phẩm trước đó phù hợp với định nghĩa về một câu chuyện văn xuôi dài, hư cấu. Ví dụ, tác phẩm Callirhoe, có từ Hy Lạp thế kỷ thứ nhất, là một minh chứng lâu đời hơn nhiều.

The Tale of Genji được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Goodreads.

Vậy ai là tác giả được biết đến sớm nhất? Một công chúa kiêm nữ tư tế tối cao của Akkadian (Lưỡng Hà cổ đại) tên là Enheduanna đã ký tên vào các bài thánh ca trong đền thờ của mình vào năm 2300 TCN.

Đây là minh chứng sớm nhất còn tồn tại về một tác giả duy nhất ký tên vào tác phẩm của họ. Có thể có nhiều người hơn nữa nhưng có thể họ đã ẩn danh hoặc thế giới ngày nay chưa từng biết đến.

Để có những ấn bản sách in như ngày nay, lịch sử của việc in sách cũng đầy thú vị. Khoảng năm 1000 sau công nguyên ở Trung Quốc, Bi Sheng đã phát minh ra công nghệ in chữ rời đầu tiên trên thế giới, nhanh hơn nhiều so với sao chép bằng tay.

Năm 1440 tại Pháp, thợ in người Đức Johannes Gutenberg đã phát minh ra máy in đầu tiên ở châu Âu và cuốn sách đầu tiên được sản xuất hàng loạt bằng máy in của ông là Kinh thánh. Ngày nay, ấn bản đó được gọi là Kinh thánh Gutenberg và chỉ còn 49 ấn bản.

Về giá cả, Book Riot chọn cuốn sách đắt nhất từng được bán là ấn bản gốc, viết tay cuốn Book of Mormon. Tác phẩm này được bán với giá 35 triệu USD vào năm 2017. Các cuốn sách khác trong danh sách được bán giá cao này là ấn bản đầu tiên của The Canterbury Tales và Northumberland Bestiary từ thế kỷ 13 ở Anh.

Lỗi chính tả trong các cuốn sách có thể là một vấn đề khó chịu. Nhưng hệ lụy của nó còn lớn hơn thế. Năm 1631 ở Anh, Robert Barker bị mất giấy phép in và bị phạt vì in một bản Kinh thánh King James có nội dung: “Ngươi sẽ phạm tội ngoại tình” (bỏ qua từ “không”.) Một lỗi đánh máy khét tiếng khác cũng trong một bản Kinh thánh viết “tội lỗi thêm nữa” (thay vì “đừng phạm tội nữa”).

First Folio của Shakespeare nằm trong danh sách những tác phẩm hiếm nhất thế giới. Ảnh: NPR.

Về những cuốn sách hiếm nhất trên thế giới, danh sách này bao gồm First Folio của Shakespeare, trị giá ước tính 5,2 triệu USD .

Vào năm 2020, các nhà nghiên cứu cũng đã chia nhỏ một số bộ sách dài nhất thế giới theo thể loại. Một trong loạt tác phẩm khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và giả tưởng tự biện dài nhất từ ​​trước đến nay là The Guin Saga của Kaoru Kurimoto và được minh họa bởi Alexander O. Smith. Bộ truyện tranh này có tổng cộng hơn 150 tập.

Những điều đặc biệt về đọc, viết và chuyển thể sách

Ngày nay, hầu hết coi việc đọc sách là một hoạt động riêng tư, thậm chí là đơn độc. Nhưng theo A History of Reading của Alberto Manguel, cho đến khoảng những năm 1500, hầu hết cuốn sách đều được đọc to và không có chấm câu. Điều này là do sách đắt tiền và hầu hết mọi người không thể đọc được. Trong cuốn Confessions từ thế kỷ thứ 4 ở Bắc Phi, tác giả Augustine lưu ý rằng Ambrose đã đọc thầm - một điều được coi là hiếm vào lúc đó.

Về hình dạng sách, đa phần sách đều có hình chữ nhật dài và có một tỷ lệ cụ thể để phù hợp với độc giả khi họ cầm và ánh mắt họ quét qua. Nếu kích thước sách trở nên rộng hơn hoặc nặng hơn nhiều, thì các trang sách sẽ gây quá nhiều áp lực lên gáy sách.

Trong đợt dịch Covid-19, người dân cũng đọc nhiều sách hơn. Năm 2022, Cục Thống kê Lao động Mỹ ghi nhận người tiêu dùng đã chi thêm 22,9% tiền cho việc đọc sách để giải trí vào năm 2020 và 1.8% vào năm 2021. Vào tháng 11/2020, ước tính có khoảng 35% người dân trên khắp thế giới đọc nhiều hơn so với năm 2019.

Về những người phát minh ra hệ thống chữ viết, vào đầu những năm 1800, Sequoyah (Sikwayi ở Cherokee), một thợ bạc, họa sĩ và chiến binh người Cherokee, đã tạo ra một hệ thống chữ viết gồm 86 chữ cái để ghi lại ngôn ngữ Cherokee.

Tại châu Âu, Louis Braille sinh ra ở Pháp vào năm 1809 và bị mù năm 3 tuổi. Khi còn là một thiếu niên, Braille bắt đầu cố gắng phát minh ra một hệ thống đọc và viết cho người mù hiệu quả hơn so với chữ nổi. Braille đã tiếp cận mã ghi chú dấu chấm nổi trong quân đội và điều chỉnh chúng thành hệ thống mang tên ông.

Cho tới nay, những cuốn sách thường được chuyển thể thành phim bao gồm Les Misérables, A Christmas Carol và Dracula.

Về những cuốn sách được dịch nhiều nhất, sau Kinh thánh, các tác phẩm được dịch nhiều nhất bao gồm The Little Prince (Hoàng tử bé) và văn bản Đạo giáo cổ đại của Trung Quốc, The Tao te Ching (Đạo đức kinh).