Lý do ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn ebook

Bên cạnh các tiện ích về không gian đọc, ebook đem lại khả năng tương tác đa phương tiện và dễ dàng trong việc chia sẻ. Tuy nhiên, các sản phẩm ebook chất lượng vẫn còn vắng bóng.

Sách điện tử đang dần nhận được sự chú ý của một lượng độc giả bên cạnh sách in truyền thống. Ảnh: Pexels.

Hiện nay, thị trường sách điện tử ngày càng sôi động với nhiều nhu cầu và tiện ích khác nhau đối với lớp công chúng có thói quen tiêu dùng và sử dụng sản phẩm số. Độc giả có nhiều cách để thanh toán và sở hữu một cuốn ebook. Trong thời đại nghe - nhìn, thông tin của một cuốn sách có giá trị với người đọc không chỉ truyền tải qua hình thức văn bản. Nó có thể là dạng video hoặc âm thanh.

Sách điện tử hấp dẫn người mua ở điểm nào

Bùi Hiền Trang (26 tuổi, trú tại quận Bình Chánh, TP.HCM) là người thường xuyên đọc sách bằng các thiết bị cá nhân như máy đọc sách, điện thoại. Trang cho rằng trải nghiệm đọc sách trở nên trọn vẹn và mới mẻ hơn khi sách điện tử bây giờ tích hợp thêm các hình thức như audio và video. Trang kể lại rằng sau khi xem bộ phim The Book Thief, Trang phải tìm cho bằng được cuốn sách trên Google Play để đọc. Cuối cùng Trang đã tìm được một phiên bản nâng cao có video đi kèm lời nói của tác giả. Cuốn sách thuộc bản quyền của nhà xuất bản Random House Children Books.

"Với giá tiền 160.000 đồng, mình có thể sở hữu được một cuốn sách điện tử. So với mặt bằng chung thì cuốn sách này rất rẻ bởi có nhiều chính sách khuyến mãi giảm tới 50%. Điểm hay của cuốn sách là những đoạn tác giả chia sẻ về câu chuyện đan xen vào trong từng trang viết. Khi đọc sách có thêm các video ngắn như vậy khiến mình hứng thú và tập trung hơn. Cảm giác chân thực và mới mẻ hơn so với đọc sách giấy", Trang chia sẻ.

Bạn trẻ này cũng cho biết sau khi sở hữu máy đọc sách và biết cách để tìm kiếm sách trên các thiết bị, số lần đi mua sách giấy đã giảm hơn so với trước kia. Dù vậy, Trang vẫn cho rằng sách giấy hiện nay vẫn đem lại cho người đọc sự hoàn thiện kỹ lưỡng và khoa học trong khâu trình bày.

Sách điện tử ebook có thể đọc trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy đọc sách. Ảnh: Thảo My.

Gia Bảo (nhân viên thiết kế đồ họa, trú tại quận 3, TP.HCM) chia sẻ rằng bản thân từng tìm kiếm rất nhiều nơi mới mua được cuốn Secret War và The Infinity Gauntlet của Marvel. Bảo không muốn mua hàng trên Amazon vì ngại thanh toán quốc tế phức tạp, Vì vậy, bạn trẻ này đã tìm kiếm người nhận order tại Việt Nam. Nhưng đa phần mỗi tập được vận chuyển về trong nước thường có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng, tùy độ "nóng" của từng series. Thời gian cuốn sách được vận chuyển về Việt Nam là 3 tuần cho đến hơn một tháng.

Gần đây Bảo bắt đầu đổi sang đọc tiểu thuyết đồ họa trên chiếc máy tính bảng của mình. Giá thành rẻ hơn và không phải mất thời gian chờ đợi vận chuyển. "Đọc comics trên điện thoại hay máy tính bảng mình thấy không có gì quá khác biệt. Một số bộ mình muốn sưu tầm thì mới mua đến bản in", Bảo cho biết. Hơn nữa, Bảo nhận thấy phiên bản điện tử có một số hình hoạt khá thú vị mà người đọc có thể trải nghiệm.

Thiếu các sản phẩm ebook chất lượng

Hiện nay trên các website bán sách điện tử, đa phần các ấn phẩm đều là phiên bản đã được in ấn rồi chuyển sang phiên bản trực tuyến. Các sản phẩm không thực sự mới lạ với người sử dụng. Một số độc giả đều cho rằng, nếu có thể mua một cuốn sách bản in chắc chắn họ sẽ đặt mua bản in thay vì sách điện tử. Dù giá thành có rẻ hơn hay tiện đọc trên các thiết bị điện tử, độc giả vẫn nhận thấy sách điện tử vẫn chỉ sử dụng cho những mục đích nhất định. Ngọc Lan (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nếu cuốn sách điện tử chỉ là bản in và được chuyển sang dạng pdf, mình thấy không hứng thú lắm. Các cuốn sách điện tử mình từng mua, một là vì chúng khó tìm ở các cửa hàng bán lẻ, hai là vì chúng chỉ có bản điện tử".

Các công cụ hỗ trợ đọc sách được thiết kế bắt mắt hơn so với trước kia. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Các trình duyệt đọc sách điện tử đã tích hợp thêm các hoạt ảnh lật trang và một số phương tiện phóng to, thu nhỏ. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn cảm thấy rằng điều đó là chưa thực sự khác biệt so với các cuốn sách in ấn truyền thống. Diễm Quỳnh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mấy tháng gần đây mình đang thử đọc sách online trên điện thoại. Cảm giác cũng khá tiện vì không phải mang quyển sách dày theo mọi lúc mọi nơi. Nhưng đọc trên điện thoại thường dễ bị xao nhãng vì thông báo của các thứ khác".

Từ nhu cầu đó, sách điện tử cần phải có một đội ngũ viết để phục vụ thế hệ công chúng thời đại số. Các nội dung tinh gọn, ngắn nhưng hấp dẫn và lôi cuốn. Để từ đó, sách điện tử có thể tạo ra được một thế mạnh và lớp công chúng riêng.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm tại Hội thảo giới thiệu các nền tảng số hỗ trợ cho xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử nếu chúng ta chỉ tập trung vào mua bản quyền các cuốn sách truyền thống và đưa lên trên các nền tảng, điều đó không tạo ra sự khác biệt cho sách điện tử. Có lẽ nên nghĩ đến thế hệ người viết mới chỉ phục vụ đối tượng dùng thiết bị cá nhân để đọc. Người dùng đang đòi hỏi ở loại hình này nhiều sự khác biệt hơn nữa. Việc tích hợp công nghệ nghe - nhìn vào trong các sản phẩm là điều cần thiết để thúc đẩy mong muốn sở hữu một cuốn sách điện tử.