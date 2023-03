Sách địa chính trị tiếp cận độc giả phổ thông

Bộ sách địa lý lịch sử quý về đất Nghệ An

1 1 74

Học giả Trần Văn Giáp nhận xét: "Nay so sánh về loại sách địa phương nói về tỉnh Nghệ An thì thấy chỉ có sách Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch là tốt hơn cả".