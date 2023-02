Sách của ông Abe cháy hàng, nhà xuất bản tăng gấp ba lần in

Theo Nikkei Asia, doanh thu cuốn hồi ký mới xuất bản của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vượt quá mong đợi của nhà xuất bản.

Số ấn bản ít ỏi còn sót lại của cuốn Abe Shinzo Kaikoroku tại một hiệu sách ở Tokyo. Ảnh: Nikkei Asia.

Cuốn hồi ký của ông Abe, có tên Abe Shinzo Kaikoroku, đã được ra mắt ngày 8/2 và doanh thu vượt quá mong đợi của nhà xuất bản Chuokoron-Shinsha. Trong hai ngày đầu tiên sau khi phát hành, công ty đã hai lần in bổ sung.

Một đại diện của nhà xuất bản Chuokoron-Shinsha thông tin với Nikkei Asia rằng trước khi ra mắt, công ty lo ngại đã có quá nhiều sách về ông Abe trên thị trường. “Nhưng đến khoảng 9 giờ sáng ngày đầu tiên, cuốn sách đã được bán hết trên Amazon”, bà nói.

"Chúng tôi bắt đầu ra mắt với 30.000 bản nhưng ngay lập tức đặt in thêm 30.000 bản ngay trong ngày hôm đó. Ngày hôm sau, chúng tôi đặt thêm 40.000 bản nữa, nâng tổng số lên 100.000 bản", nhiều hơn gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu, đại diện nhà xuất bản Chuokoron cho biết.

Kho tàng câu chuyện ngoại giao

Cuốn sách là tập hợp của 18 cuộc phỏng vấn do hai phóng viên lâu năm của báo Yomiuri Shimbun là Goro Hashimoto và Hiroshi Oyama thực hiện. Abe đã chia sẻ tổng cộng 36 giờ. Cuốn sách được coi là một kho tàng giai thoại ngoại giao phong phú, từ chuyến đi trên chiếc xe đầy màu sắc với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến ván cờ tâm lý với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ góc nhìn của mình, ông Abe đã mang đến những hiểu biết độc đáo về thế giới ngoại giao.

Một trong những phần nổi bật của cuốn sách là quan sát của ông Abe về Trump, người mà ông coi là khác với mọi người. Vào tháng 5/2019, ông Abe đã ngồi trên chiếc xe Quái thú chống đạn của ông Trump đi trên đường phố Tokyo. Cả hai đã cùng nhau xem sumo tại Nhà thi đấu Sumo Quốc gia và đi chung xe ăn tối để tiết kiệm thời gian.

Nhận thấy nhiều người đang vẫy xe từ bên đường, ông Trump hỏi người đồng hành: "Shinzo, họ vẫy chào ông hay vẫy chào tôi?". Ông Abe nói rằng tất nhiên họ đang vẫy tay chào ông Trump và nhà lãnh đạo Mỹ đã bật đèn bên trong xe để đám đông có thể nhìn thấy ông vẫy tay lại. Quá sợ hãi, một thành viên đội an ninh ngồi phía trước đã yêu cầu tắt đèn ngay lập tức để tránh lộ ra người ngồi thực sự trong hai chiếc xe Quái thú (thông thường trong các chuyến đi có 2 chiếc xe Quái thú, 1 chiếc xe chở hình nộm và một chiếc xe chở các nhà lãnh đạo thật).

Ông Abe có mối quan hệ rất tốt với ông Donald Trump. Ảnh: Nikkei Asia.

"Đừng lo lắng Shinzo. Chiếc xe này sẽ không lọt một viên đạn nào ngay cả khi nó bị bắn 200 phát vào cùng một chỗ", ông Trump trấn an ông Abe.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đáp lại bằng một câu đùa. "Điều gì sẽ xảy ra khi viên đạn thứ 201 đến?" và tất cả đều cười lớn.

Ông Abe cũng tiết lộ rằng các cuộc điện thoại của ông với ông Trump đôi khi kéo dài tới 90 phút. "Chủ đề chính sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Sau đó, 70% hoặc 80% cuộc trò chuyện sẽ là về golf hoặc nói về các nhà lãnh đạo thế giới khác", ông Abe chia sẻ và đánh giá chung rằng mối quan hệ của họ rất tốt.

Cuốn sách cũng đề cập tới cách ông Abe định hướng và suy nghĩ về chiến lược ngoại giao với một số nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Anh…

Chia sẻ về quan hệ với Trung Quốc, ông Abe bày tỏ: “Tôi tin rằng Trung Quốc tôn trọng những người sẵn sàng đấu tranh. Và phía Trung Quốc dường như cũng kết luận rằng 'Nhật Bản không kém về điều đó' để họ đưa ra chiến lược phù hợp".

Về Ấn Độ, cố Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Ấn Độ và tiết lộ về một giai thoại từ năm 1957, khi ông nội của ông, cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, đến thăm Thủ tướng Jawaharlal Nehru. "Tôi nghe được từ người phiên dịch đi cùng ông tôi về một dịp mọi người có mặt bên ngoài văn phòng thủ tướng Ấn Độ. Ông Nehru nói với ông Kishi: "Tôi sẽ có bài phát biểu trước những người bên ngoài, vì vậy tôi sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu ông".

Trong cuốn sách, ông Abe cũng đã chia sẻ về chuyến đi tàu với cựu Thủ tướng Anh Theresa May và đây có thể là một bước ngoặt lớn trong quan hệ song phương. Tháng 8/2017, bà May và ông Abe đi trên chuyến tàu cao tốc shinkansen tới Tokyo, sau khi dùng bữa tối hôm trước ở cố đô Kyoto.

"Tại sao chúng ta không biến sự tốt đẹp này thành một liên minh?", bà May hỏi. Theo cựu thủ tướng Nhật Bản, bà May nhiều lần đề cập với ông Abe về điều đó. Ông Abe nhớ lại: “Tôi rất ngạc nhiên. Đó là một đề nghị đáng khích lệ nhưng Nhật Bản khó có thể ký một liên minh an ninh giống như chúng tôi có với Mỹ. Nhưng những cuộc trò chuyện này cũng đã giúp gắn kết quan hệ giữa Nhật Bản và Vương quốc Anh".

Nhà xuất bản Chuokoron-Shinsha cũng cho biết họ rất mong muốn cuốn hồi ký này sẽ đến tay độc giả trên khắp thế giới và đang tìm kiếm các đối tác quốc tế để xuất bản cuốn sách bằng các ngôn ngữ khác.