Sách của Jojo Moyes được chuyển thể thành phim

"The Last Letter from Your Lover" là tác phẩm thứ hai của Jojo Moyes được chuyển thể thành phim sau "Me Before You".

Sau thành công của bộ phim chuyển thể Me Before You, các nhà làm phim tiếp tục lựa chọn tiểu thuyết của Jojo Moyes - The Last Letter from Your Lover - để dựng thành tác phẩm lãng mạn tiếp theo.

Đây là tác phẩm thứ hai của Jojo Moyes được chuyển thể thành phim tiếng Anh, không tính bộ phim truyền hình Im Schatten das Licht của Đức dựa trên cuốn The Horse Dancer.

Poster phim The Last Letter from Your Lover chuyển thể từ tiểu thuyết của Jojo Moyes. Ảnh: Netflix.

The Last Letter from Your Lover của nữ đạo diễn Augustine Frizzell dự kiến được phát hành vào tháng 7 trên dịch vụ chiếu phim trực tuyến Netflix. Phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Felicity Jones (vai Ellie), Shailene Woodley (vai Jennifer), Joe Alwyn (vai chồng của Jennifer), Callum Turner…

Tác phẩm The Last Letter from Your Lover của Jojo Moyes đã được dịch tại Việt Nam với tên gọi Bức thư tình cuối.

Năm 1960, khi Jennifer Stirling tỉnh dậy trong bệnh viện, cô không thể nhớ gì - kể cả tai nạn xe hơi trước đó đã khiến cô bất tỉnh, hay người chồng và thậm chí bản thân cô.

Cô cảm thấy như người xa lạ trong chính cuộc sống của mình cho đến khi bắt gặp lá thư tình, ký tên là "B", rủ cô bỏ chồng theo anh ta.

Nhiều năm sau, năm 2003, nhà báo Ellie phát hiện một lá thư tương tự trong xấp hồ sơ bị bỏ quên của mình. Cô bị cuốn hút bởi câu chuyện và hy vọng câu chuyện đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô.

Có lẽ nếu những người yêu nhau này có kết cục hạnh phúc, cô sẽ tìm ra được kết cục tốt cho chính cuộc đời mình. Ellie tìm kiếm mọi thứ để viết lại và giúp cô nhìn ra được sự thật trong mối quan hệ tình cảm của bản thân.

Kể từ khi được xuất bản lần đầu vào năm 2008, Bức thư tình cuối đã bán được hơn 3 triệu bản sách. Jojo Moyes cảnh báo trước độc giả rằng đây là một tác phẩm ''rất lãng mạn''. Bạn đọc sẽ tìm thấy "những câu chuyện về đam mê, ngoại tình và mất mát của Ellie và Jennifer được gắn kết với nhau trong cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc này".

Tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam với nhan đề Bức thư tình cuối. Ảnh: NXB Trẻ.

Jojo Moyes (sinh năm 1969) là nhà văn nổi tiếng người Anh chuyên về dòng sách lãng mạn. Sự nghiệp viết lách của bà bắt đầu từ năm 2002 đến nay với16 tiểu thuyết và truyện dài.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Jojo Moyes là Trước ngày em đến (tựa gốc: Me Before You) - đã được chuyển thể thành phim năm 2016 với sự tham gia của Emilia Clarke và Sam Claflin, trở thành hiện tượng phòng vé một thời.

Ngoài hai tác phẩm kể trên, hai cuốn sách khác của Moyes cũng đã được xuất bản ở Việt Nam là Cô gái để lại và Một với một.