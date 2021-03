Sách của Dr. Seuss được chú ý sau khi 6 cuốn bị dừng xuất bản

Sau thông báo dừng phát hành 6 cuốn sách có hình ảnh phân biệt chủng tộc, các tác phẩm khác của Dr. Seuss trở nên "ăn khách".

Theo Guardian, nhiều độc giả Mỹ đang tìm mua tác phẩm của Dr. Seuss.

Sáng 4/3, bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Amazon tràn ngập các đầu sách của Seuss. 9 trong số 10 cuốn sách hàng đầu là của Dr Seuss. Những ấn bản đã qua sử dụng của 6 đầu sách bị dừng xuất bản được rao bán với giá hàng trăm USD.

Bốn trong 6 cuốn sách của Dr. Seuss không được tiếp tục xuất bản. Ảnh: AP.

Trước đây, chính Seuss đã sửa tên cuốn sách thành Mulberry Street, ông nói rằng: "Tôi có một quý ông để tóc bím. Tôi tô màu da vàng cho ông ấy. Đó là cách làm của 50 năm trước. Trong những lần xuất bản sau, tôi đã thay màu da của ông ấy và bỏ bím tóc đi...".

Trước đó, Dr Seuss Enterprises - đơn vị bảo tồn di sản của tác giả Theodor Seuss Geisel - làm việc với một hội đồng chuyên gia để xem xét các cuốn sách của Seuss. Họ kết luận 6 đầu sách có hình ảnh miêu tả con người theo những cách “đau thương và sai trái”.

Hôm 2/3, đơn vị quản lý di sản và giữ bản quyền tác phẩm của Dr Seuss thông báo 6 cuốn này sẽ không được xuất bản hoặc không được cấp bản quyền nữa.

6 cuốn sách của Dr. Seuss sẽ không còn được xuất bản là: And to Think That I Saw It on Mullberry Street (1937), McElligot’s Pool (1947), If I Ran the Zoo (1950), Scrambled Eggs Super! (1953), On Beyond Zebra! (1955) và The Cat’s Quizzer (1976).

Dr Seuss vào năm 1985. Ảnh: Getty.

Dr Seuss qua đời năm 1991. Hơn 600 triệu bản sách của ông đang được lưu hành, thu về cho Dr Seuss Enterprises khoảng 33 triệu USD trước thuế năm 2020, tăng từ 9,5 triệu USD vào năm 2015.

Forbes đánh giá ông là tác giả nổi tiếng đã qua đời được trả lương cao thứ hai vào năm 2020, một phần từ các hợp đồng chuyển thể phim và truyền hình, nhưng phần lớn từ doanh số bán sách.