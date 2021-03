Những cuốn sách này được cho là liên quan vấn đề phân biệt chủng tộc đối với người châu Á và châu Phi.

Ngày 2/3, nhân dịp kỷ niệm 117 ngày sinh của Dr. Seuss, đơn vị nắm giữ bản quyền các tác phẩm của nhà minh họa nổi tiếng này thông báo sẽ dừng xuất bản một số cuốn sách của ông vì chứa những hình ảnh phân biệt chủng tộc.

6 cuốn sách của Dr. Seuss sẽ không còn được xuất bản hay được cấp bản quyền, bao gồm And to Think That I Saw It on Mullberry Street (1937), McElligot’s Pool (1947), If I Ran the Zoo (1950), Scrambled Eggs Super! (1953), On Beyond Zebra! (1955) và The Cat’s Quizzer (1976).

6 cuốn sách của Dr. Seuss bị dừng xuất bản. Ảnh: KPBS.

Thông báo được đưa ra trên website Seussville với lời giải thích những cuốn sách này liên quan vấn đề phân biệt chủng tộc.

Cuốn sách And to Think That I Saw It on Mullberry Street, một người châu Á đội nón, ăn bằng đũa, bị người đàn ông da trắng đánh bằng roi.

Ttrong khi đó, If I Ran the Zoo vẽ hai người đàn ông châu Phi đi chân trần, không có áo, mặc một thứ trông giống như chiếc váy bằng cỏ, với tóc được buộc cao trên đầu.

Theo một khảo sát năm 2019 đối với các tác phẩm của Dr. Seuss, khoảng 2% các nhân vật là người da màu, 98% còn lại là người da trắng. Trong đó, những mô tả về nhân vật da đen đều mang nặng phân biệt đối xử.

Một hình ảnh được cho là phân biệt chủng tộc trong cuốn sách If I Ran the Zoo. Ảnh: The Times.

Dr. Seuss, tên thật là Theodore Seuss Geisel, được xem là một trong những nhà minh họa lớn của thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Các cuốn sách đều được chính tay ông minh họa bằng những hình ảnh nhiều màu sắc, và phần lời được viết dựa trên sự bắt vần của từ ngữ.

Chính Dr. Seuss là người đã làm thay đổi hệ thống đánh vần ở Mỹ giữa những năm 1950, bằng việc đưa đến giai điệu dễ nhớ để trẻ em có thể học đánh vần dễ dàng hơn.

Những cuốn sách của Dr. Seuss được biết đến, nhiều nhân vật trở thành biểu tượng như Chàng mèo trong The Cat in the Hat, Grinch trong How the Grinch Stole Chrismast hay thần rừng Lorax trong The Lorax…