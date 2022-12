Hướng khai thác sách NFT

Bà Michelle Obama ra tuyên ngôn thời trang trong chuyến quảng bá sách

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chọn nhiều bộ cánh mang lại sự tự do và phóng khoáng trong chuyến đi quảng bá cuốn "The Light We Carry", theo New York Times (NYT).