Sách chính trị về thời ông Donald Trump thất thu

Một số phụ tá hàng đầu của ông Donald Trump đã cho ra mắt sách về thời kỳ lãnh đạo của vị tổng thống này. Tuy nhiên, công chúng đã quay lưng.

Một năm sau khi Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu chánh văn phòng Mark Meadows dưới thời ông Trump đã ra mắt sách. Cuốn sách The Chief’s Chief kể về 10 tháng vị quan chức này làm việc tại Nhà Trắng. Dù tác giả hứa hẹn cuốn sách sẽ là một "lời kể thẳng thắn" về thực tế điều hành Cánh Tây của ông Trump, nhưng độc giả không bị hấp dẫn với điều này.

Theo NPD Bookscan, một công ty nghiên cứu thị trường chuyên theo dõi doanh số bán sách, The Chief’s Chief chỉ bán được 21.569 cuốn. Và đây không phải là cuốn sách duy nhất của một cựu trợ lý thời Trump bị độc giả thờ ơ.

Cuốn The Chief's Chief. Nguồn: Amazon.

Cuốn hồi ký của Deborah Birx, điều phối viên phản ứng với dịch Covid dưới thời Trump, bán được chưa tới 6.000 bản. Cuốn sách của cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Trump Stephanie Grisham bán được 38.249 cuốn.

Tác phẩm của Kellyanne Conway, cố vấn cho ông Trump, chỉ bán được 42.273 cuốn kể từ khi nó được xuất bản vào cuối tháng 5. Cuốn hồi ký của cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper chỉ bán được 20.900 cuốn. Còn cuốn hồi ký của cựu tổng chưởng lý Bill Barr chỉ bán được 64.103 cuốn.

Một giám đốc điều hành xuất bản hàng đầu, đề nghị giấu tên, đã chia sẻ thẳng thắn về doanh số của các tác giả này: “Kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở, các cuốn hồi ký về thời kỳ của ông ấy đều không thành công. Các tác giả đều kể những câu chuyện mà chúng ta đã biết khá nhiều”.

Tình hình này khác hẳn so với một số cuốn sách ra mắt khi ông Trump còn đang tại vị. Cuốn The Room Where It Happened của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã đạt được doanh số bán hàng là 680.949 cuốn, theo BookScan. Và cuốn sách của cựu giám đốc FBI James Comey A Higher Loyalty cũng thành công với doanh số bán hàng là 626.810 cuốn.

Nhưng những tác phẩm đó được hưởng lợi từ thời điểm ra mắt và nội dung hấp dẫn. Khi đó, ông Trump vẫn ở Nhà Trắng và toàn nước Mỹ đang háo hức chờ đợi một cửa sổ mở ra về tình hình thực tế bên trong Nhà Trắng.

Và khi ông Trump rời đi, thành công đối với các cuốn sách đã trở nên hiếm hoi. Một người trong giới xuất bản, cũng đề nghị giấu tên, chia sẻ với trang Politico: “Thật là nhàm chán khi mọi người kiếm tiền bằng cách nói những điều họ đã nói suốt. Nếu bạn không có những thông tin quan trọng và không đưa được cho độc giả điều họ muốn nghe nhất, thì bạn đang lãng phí tiền của nhà xuất bản".

Các quan chức thời ông Trump. Nguồn: AP.

Phát ngôn viên của nhà xuất bản Simon và Schuster - nơi xuất bản sách của Conway - cho biết: “Kể từ khi xuất bản, cuốn Here's The Deal đã xuất hiện trên nhiều danh sách bán chạy nhất quốc gia, bao gồm cả New York Times, nơi nó đạt vị trí số 1 trong danh sách tổng hợp của họ trong lần đầu tiên tuần mở bán (và đã nằm trong danh sách này được 3 tuần)... Chúng tôi rất hài lòng với doanh số bán hàng và dự đoán cuốn sách sẽ tiếp tục bán hết vào cuối năm nay”.

Trong khi đó, nhà xuất bản của nhiều tác phẩm khác dưới thời Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Một nguồn tin khác trong giới xuất bản chia sẻ với trang Politico: “Sách chính trị từ nay đến năm 2024 sẽ phải có lý do thực sự để tồn tại trong thị trường. Thời đại mọi người chú ý đến tin tức truyền hình cáp 24 giờ một ngày vì chính quyền Trump đã không còn nữa. Mọi người không còn háo hức nhiều như cách đây vài năm”.