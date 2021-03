Sách ‘Cánh đồng bất tận’ có bản minh họa

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được phát hành cùng tranh minh họa của họa sĩ Minh Hải.

Cánh đồng bất tận là một truyện ngắn nổi tiếng của văn chương Việt Nam đương thời. Tác phẩm in trong tập truyện ngắn cùng tên, được tái bản nhiều lần. Mới đây, một ấn phẩm Cánh đồng bất tận đặc biệt được thực hiện.

Sách Cánh đồng bất tận bản bìa cứng có minh họa. Ảnh: NXB Trẻ.

Đây là ấn bản có bìa cứng in kèm minh họa màu. Sách gồm hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là Cánh đồng bất tận (từng in trong tập sách cùng tên) và Đất (từng in ở sách Không ai qua sông). Họa sĩ Minh Hải đã vẽ bìa và thực hiện gần 10 tranh minh hoa cho hai truyện ngắn.

Sách dự kiến phát hành trong sự kiện Tháng 3 sách Trẻ (chương trình diễn ra vào tháng 3 hàng năm NXB Trẻ). Đây cũng là ấn phẩm đẹp nằm trong loạt sách đặc biệt chào mừng 40 năm thành lập NXB Trẻ.

Sau khi nhà xuất bản đăng tải một số minh họa cuốn Cánh đồng bất tận, hàng trăm bạn đọc đã khen ngợi tranh và đón chờ ngày ấn phẩm phát hành.

Một tranh minh họa trong sách. Ảnh: NXB Trẻ.

Truyện ngắn Cánh đồng bất tận ra mắt bạn đọc năm 2005 trên báo, sau đó in trong tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm được bạn đọc trong và ngoài nước yêu thích. Đến nay, sách đã được tái bản nhiều lần. Tác phẩm được chuyển thể phim điện ảnh, kịch, xuất bản tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức, tiếng Thụy Điển.

Tác phẩm cũng đem về giải LiBeraturpreis năm 2018 cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.