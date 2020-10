Sách ảnh về cung điện Versailles ở Pháp 

Tác phẩm Le Foglie delle Radici của nghệ sĩ Giuseppe Penone tại Versailles. Vào năm 2013, nghệ sĩ người Italy Giuseppe Penone đã tổ chức một triển lãm cá nhân có tên Penone Versailles, bày trí loạt tác phẩm điêu khắc xung quanh khuôn viên và khu vườn của Versailles. Một trong số đó là tác phẩm Le Foglie delle Radici, cây non mọc trên đỉnh thân cây lộn ngược tại đài phun nước Bassin d’Apollon. Ảnh: Versailles: From Louis XIV To Jeff Koons.