Sách ảnh về các biểu tượng văn hoá nổi tiếng thế kỷ 20

Hơn sáu trăm bức ảnh trong cuốn Face to Face: The Photographs of Camilla McGrath (tạm dịch: Mặt đối mặt: Những bức ảnh của Camilla McGrath) là những khoảnh khắc bình dị và vui tươi của các biểu tượng văn hoá thế giới từ khoảng năm 1950 đến đầu những năm 1990 thế kỷ trước. Ảnh: Camilla McGrath.