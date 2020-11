Sách ảnh và tư liệu hiếm về thủ lĩnh nhóm Pink Floyd

Cuốn sách về Barrett, có tên “Barrett: The Definitive Visual Companion”, trước đây chỉ xuất bản giới hạn dưới dạng bìa cứng bọc da, sẽ ra mắt rộng rãi bản bìa mềm mùa thu này.

Cuốn Barrett: The Definitive Visual Companion với nhiều tư liệu quý và có sự đóng góp từ người thân của Barrett, thành viên sáng lập và thủ lĩnh một thời của nhóm rock Pink Floyd. Sách sẽ được phát hành rộng rãi với dạng bìa mềm và có giá phải chăng vào ngày 24/11 tới.

Cuốn sách tập hợp 350 bức ảnh hiếm về Syd Barrett và nhóm Pink Floyd khi biểu diễn trên sân khấu, trong các buổi diễn tập hay những khung cảnh chân thực tại nhà.

Ấn bản bìa mềm sắp được ra mắt. Ảnh: Barrettbook.

Barrett: The Definitive Visual Companion cũng giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật còn sót lại mà Barrett được biết là đã tạo ra trong cuộc đời mình, cùng những bức thư tình, ghi chú, bưu thiếp và các thư từ khác.

Hai tác giả Russell Beecher và Will Shutes đã chia cuốn sách thành năm phần: Phần giới thiệu, những bức ảnh về Pink Floyd, ảnh biểu diễn một mình của Barrett, các lá thư và các tác phẩm nghệ thuật.

Barrett là thủ lĩnh thời gian đầu của Pink Floyd sau khi nhóm thành lập vào năm 1965. Ông đã dẫn dắt nhóm cho đến khi có những hành vi ngày càng thất thường và ban nhạc phải tiếp tục hoạt động mà không có ông.

Syd và chú mèo Frisky năm 1964. Ảnh: The Estate of Roger Keith Barrett.

Sau đó, họ đã tuyển người bạn của Barrett là David Gilmour để giúp đỡ về guitar. Gilmour đã đóng một vai trò lớn hơn trong ban nhạc sau sự ra đi của Barrett vào năm 1968.

Chính Gilmour và Waters, một thành viên của Pink Floyd, đã hỗ trợ cho album The Madcap Laughs, đánh dấu màn ra mắt solo của Barrett năm 1970. Sau đó Gilmour và Richard Wright của Pink Floyd tiếp tục tham gia sản xuất đĩa nhạc thứ hai và cũng là cuối cùng của Barrett, ra mắt vào cuối năm đó.

Barrett dần biến mất khỏi ánh mắt công chúng trong thập kỷ tiếp theo khi có tin đồn rằng chứng ảo giác đã khiến tâm lý ông trở nên bất ổn. Ban nhạc sau đó đã dành tặng bài hát Shine on You Crazy Diamond cho Barrett và cũng nhắc đến ông trong album The Wall. Barrett qua đời vì ung thư tuyến tụy vào tháng 7/2006.

Gia đình của Barrett và những người bạn trong ban nhạc Pink Floyd đều tham gia vào việc chia sẻ tư liệu và biên soạn cuốn sách này. Việc được tiếp cận kho lưu trữ tư liệu nghệ thuật và ảnh của gia đình cùng những hồi ức của họ về Barrett đã mang lại một bức tranh mới về Syd, một nghệ sĩ đầy sáng tạo, tận tâm và luôn hướng về nghệ thuật trong suốt cuộc đời.